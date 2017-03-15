В преддверии предстоящих выборов в Национальное собрание РА для населения страны наиболее заметна деятельность Республиканской партии Армении и блока “Царукян”.

Об этом на встрече с журналистами заявил Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, представляя итоги социологического опроса, проведенного в Армении по заказу телекомпании “Шант”.

“48% респондентов заявили, что для них наиболее заметна деятельность блока “Царукян”, а для 44% — деятельность Республиканской партии Армении”, — заявил Федоров.

14% опрошенных отметили активность альянса “Конгресс-НПА”, а 13% — работу альянса “Елк”.

“В так называемую третью группу входят остальные политические силы, участвующие в предвыборной гонке. Их деятельность заметна для 2-7% участников опроса”, — добавил он.

51% опрошенных изучили агитационные материалы блока “Царукян”, 37% — РПА, 26% — альянса “Конгресс-НПА”, 21% — альянса “Оганян-Раффи-Осканян”, 20% альянса “Елк”.

“Это пятерка лидеров в плане агитации, а материалы остальных политических сил видели 14-17% опрошенных”, — заявил Федоров.

40% респондентов отметили, что предвыборные агитационные материалы блока “Царукян” для них служат основанием, чтобы проголосовать в пользу данной политической силы. Готовность проголосовать за предвыборные агитационные материалы правящей Республиканской партии Армении выразили 19% опрошенных, а программы остальных партий одобрили 6-11% участников опроса.

69% респондентов заявили, что считают вероятным голосование в пользу блока “Царукян”, а 24% — ни в коем случае не проголосуют за него. 49% опрошенных считают наиболее вероятным голосование в пользу РПА, 44% — ни в коем случае не проголосуют за данную партию.

“Лишь 22% считают вероятным голосование в пользу альянса “Елк”, а 65% утверждают, что ни в коем случае не проголосуют за него. В пользу альянса “Оганян-Раффи-Осканян” собираются проголосовать 22% респондентов, 70% исключили подобную возможность. Голосование в пользу АРФД посчитал вероятным 21% опрошенных, 70% — исключили подобную возможность”, — заключил Валерий Федоров.

Соцопрос проведен на всей территории Армении. 36% участников опроса — жители Еревана, 29% — других городов республики, 36% — жители сельских общин. В общей сложности, в опросе приняли участие 1600 человек.