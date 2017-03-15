Как и другие политические силы, участвующие в предвыборной кампании, блок ОРО (Оганян-Раффи-Осканян) активно проводит предвыборные встречи с избирателями, представляет свою предвыборную программу, обещает реализовать мероприятия по сохранению стабильных цен, обеспечить снижение кредитных ставок в банковской системе, предлагает мягкую налоговую политику — вплоть до “налоговых каникул” сроком на 5 лет для предпринимателей с годовым оборотом менее 60 млн драмов, а для крупного бизнеса налог на добавленную стоимость снизить до 18 процентов с нынешних 20.

Что и говорить, обещания щедрые, будем надеяться, что авторы данной программы отдают себе отчет, что из обещанного в условиях Армении осуществимо, а что — из области фантастики. Беда в том, что большая часть электората, особенно протестного его сектора, не вдается в такие подробности, ожидая лишь позитивных перемен.

На одной из встреч этот блок уже успел “влипнуть” в скандальную историю — вплоть до стрельбы. Не будем вдаваться в подробности: выявить правых и виноватых — функция правоохранительных органов, скажем лишь, что подобные инциденты свидетельствуют о том, что блок ОРО не воспринимается общественностью.

Напомним, что предвыборный список блока возглавляет экс-министр обороны РА Сейран Оганян, после увольнения занявший позу ярого оппозиционера, начал остро критиковать вчерашних соратников, когда же напоминают о его недавнем пребывании во власти — грозится назвать имена коррупционеров. До реализации угроз, правда, не доходит, но поведение господина Оганяна смутно напоминает элементарный шантаж.

Будучи неполитической фигурой, сам он боится результатов выборов (за короткий срок он сжег все мосты, так что обратной дороги нет), посему пытается пугать честной народ. На днях он заявил, что предвыборная агитация проходит в атмосфере страха. Конечно, это, мягко говоря, чушь несусветная, никто никого не боится, если, конечно, не брать в расчет отдельных горе-политиканов, пытающихся привить в обществе атмосферу страха, чем, в данный момент, и занимается блок ОРО (в обиходе — ООО обиженников, ибо два других лидера блока, Раффи Ованнисян и Вардан Осканян — также с приставкой экс министры иностранных дел).

Господин Оганян на встречах с избирателями напоминает, что в бытность главой оборонного ведомства он боролся с коррупцией в армии и даже ввел нововведение — распределение новобранцев по воинским частям осуществляется посредством жеребьевки. Не знаем, насколько эффективно он боролся с коррупцией, но число зажравшихся генералов в армии не сократилось, а наоборот — возросло, что же до жеребьевки — да, это было нововведением, вот только незадача: каким-то таинственным образом на передовой оказались исключительно парни из простых, обычных семей (с уверенностью могу утверждать, что отпрыскам ни одного более-менее влиятельного чиновника жеребьевкой не выпало служить на границе, почему-то нововведение обошло их. Слава Богу, у меня тоже родной человек ныне служит в армии, так фокусы с жеребьевкой прекрасно знаю), и именно они погибли во время четырехдневной войны. Так что, прежде чем говорить что-либо, нужно подумать, каков будет ответ. И не забывать при этом, что в гибели наших парней виновен не только враг…

Что касается других лидеров блока, экс-министров ИД Раффи Ованнисяна и Вардана Осканяна, они также не являются политическими деятелями: Раффи буквально демонтировал собственную партию “Наследие”, Вардан Осканян обижен на весь белый свет после расставания с министерским креслом. Оба они выходцы из США, естественно, придерживаются прозападных взглядов, что подтверждается особым вниманием к этому блоку посла США в РА Ричарда Миллса. И, покуда весь мир хохочет над президентскими выборами в США, господин посол призывает все партии и блоки, принимающие участие в этих выборах, выступать с четким видением относительно будущего Армении. “Это станет основой для такой агиткампании, которая рассматривает имеющиеся основные задачи и имеет цель дать возможность армянским избирателям выбрать дорожную карту, руководствуясь которой будет продолжено строительство суверенного и благополучного государства… Я призываю всех не поддаваться любым попыткам купить их голоса или как-то повлиять на них и в подобных случаях представлять сообщения прокурору и омбудсмену”, — сказал он.

Конечно, этот визит, заявления, сделанные дипломатом (как, собственно, и посла любой другой страны), крайне негативно отразятся на рейтинге этого блока. Но это уже их проблемы.

И еще. Я как-то не припоминаю, чтобы посол США в Армении был зарегистрирован в ЦИК РА как лицо, осуществляющее наблюдательскую миссию. А коли так — уже сейчас надо бы обратить внимание на подобные заявления.