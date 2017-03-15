В рамках предвыборной агитации премьер-министр РА, первый зампредседателя РПА Карен Карапетян вместе с членами партии провели встречи с жителями ряда общин Сюникской области. Карен Карапетян представил жителям Агарака, Мегри, Капана и Каджарана положения предвыборной программы партии, намеченные реформы, а затем ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

“В нашей команде каждый из вас может увидеть себя, свой тип, ибо наша команда многослойна, в ней представлены все пласты общества. У нас большой управленческий опыт — и положительный, и отрицательный, но именно на этом мы и учились. Теперь мы сделаем все, чтобы в очередной раз не попасть в ловушку. Мы заявили, что перед нами стоит настоятельный диктат — изменить и измениться. Думаю, определенные шаги вы уже увидели. Нашу команду пополнили молодые, патриотичные соратники, которые принесли с собой задор и силу для осуществления лучших инициатив во благо страны. Думаю, что в вопросе Арцаха каждый гражданин уверен: мы более не допустим, чтобы попирали наше достоинство. Будущее нашей нации решается сегодня — на пограничье Арцаха, в арцахском вопросе мы решительны и последовательны”, — сказал первый заместитель председателя РПА.

Он подчеркнул, что в экономическом разделе программы партии четко диагностированы проблемы, болезни, слабые точки, а также ясное видение, как надо двигаться вперед. По его словам, основной задачей и “слабым звеном” является эффективность, которую надо повысить во всех отраслях.

Карен Карапетян отметил, что в плане инвестиций в Сюнике намечены проекты на 55 млн долларов. Ведутся переговоры о перезапуске аэропорта Капана. “По-народному говоря, мы взяли хороший разгон, и если вы его не остановите, мы так и пойдем. Уверен: в Сюнике мы создадим пространство, в котором для производителя все рыночные проблемы будут сведены к нулю. Но мы должны использовать и то, что Сюник — ближайший сосед Ирана. На данный момент ведутся окончательные переговоры по созданию свободной экономической зоны. Думаю, очень скоро сообщим о старте СЭЗ”, — сказал господин Карапетян.

Партнеры из России, Грузии, Казахстана и Беларуси уже предложили использовать это обстоятельство для привлечения их капитала для выхода на Иран, добавил он, отметив, что с иранской стороной ведутся также переговоры о создании в рамках СЭЗ специальной компании по широкомасштабному экспорту.

“Мы ясно представляем, какой потенциал имеем в соседних странах. Товарооборот с Ираном чрезвычайно низок — 50-75 млн долларов (без энергетической сферы). В этой области у нас есть возможность феноменального роста — до миллиарда, и это не громогласное краснобайство”, — сказал премьер. Он коснулся также проблем сферы здравоохранения. “Мы внедряем в региональное управление новую культуру, трехступенчатое управление — община, областная администрация, правительство. Общины должны составить пятилетний план развития. Это чрезвычайно важный документ. Имея такой план, глава администрации, хочешь — не хочешь, должен представить стартовое состояние — занятость, уровень безработицы, средняя зарплата, собственные доходы и т.д. Самое важное, чтобы вы, граждане Армении, имели активную гражданскую позицию в защите наших интересов. А общинам-чемпионам — наше особое внимание”, — сказал глава правительства.

Карен Карапетян затронул и сферу образования. “Необходимы резкие изменения в образовательной системе, при этом обращая особое внимание на малые, сельские общины. Большая часть наших талантов — выходцы из провинции, и если мы не можем привести в порядок образование в общинах, обеспечить современный уровень — значит, мы плохо работаем, ведем неудачные игры с собственным будущим”, — сказал он.

По словам Карена Карапетяна, в предвыборной программе партии нет ни единого популистского слова. “Мы убеждены: все, что заявим — воплотим в жизнь. От вас, дорогой народ, прошу одного — будьте оптимистами, снисходительными друг к другу и непримиримыми к проблемам и несправедливости. У нас у всех есть повод к некоторой разочарованности, но мы должны стать выше этого, ибо с этим грузом весьма трудно стремиться вперед. И еще прошу: 2 апреля принять участие в выборах и отдать голос той силе, чью программу вы действительно способны провести через себя, поверить в нее. И, если вы проголосуете за нашу программу, мы ручаемся, что выполним ее”, — сказал Карен Карапетян.