Президент Серж Саргсян по приглашению Президента РФ Владимира Путина находится с двухдневным официальным визитом в Российской Федерации.

По прибытии возглавляемой Президентом Армении делегации в московском международном аэропорту “Внуково” состоялась официальная церемония встречи. Вчера во второй половине дня Серж Саргсян посетил Московский государственный институт международных отношений, где сначала побеседовал с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, а затем провёл встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом. В ходе встречи ректор Анатолий Торкунов зачитал решение учёного совета института о присвоении Президенту Армении Сержу Саргсяну звания Почетного доктора Московского государственного института международных отношений и состоялась торжественная церемония вручения Сержу Саргсяну диплома Почётного доктора.

После церемонии присуждения звания глава армянского государства выступил с речью, в которой рассказал о приоритетах внешней политики Республики Армения, о нынешнем состоянии и перспективах развития стратегических союзнических отношений между Арменией и Россией как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений и международных организаций. Он также представил позицию нашей страны по актуальным международным и региональным проблемам, ответил на интересующие участников встречи вопросы.

Сегодня Президент Серж Саргсян встретится с высшим руководством Российской Федерации. В ходе переговоров высокого уровня будут обсуждены ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия двух государств — стратегических партнёров в ряде сфер: политическая, торгово-экономическая, гуманитарная, культурная, а также вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках интеграции на евразийском пространстве. Президенты Серж Саргсян и Владимир Путин обменяются мнениями также по ряду актуальных международных и региональных проблем, обсудят процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Подробный отчёт об официальном визите Президента Сержа Саргсяна в Российскую Федерацию читайте в следующем номере газеты.