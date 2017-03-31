Смогут ли политические силы выработать скоординированную позицию для нейтрализации возможных угроз безопасности Армении? 29 марта в Ереване по инициативе общественной организации “Институт гражданского общества и регионального развития” (ИГОРР) состоялся “круглый стол”-семинар на тему “Агитационная пропаганда перед выборами в Национальное Собрание Армении в контексте вопросов безопасности и внешней политики”. Актуальность темы, как отметила директор ИГОРР Агавни Караханян, обусловлена мировыми и региональными процессами, складывающейся в нашем регионе ситуации и соответственно наличием азербайджано-арцахского конфликта и проблематичных отношений с Турцией.

Депутат НС РА, председатель общественной организации “Европейская интеграция” Карен Бекарян также указал на то, что тема выбрана не случайно. В предвыборной гонке участвуют 9 партий и блоков, в программах некоторых из них эти вопросы актуализированы, у других они несколько обойдены вниманием. Но так или иначе выборы стали очень хорошим поводом для постановки этих вопросов, ибо в условиях региональной ситуации обойти их просто невозможно.

Председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Артак Закарян в своем выступлении отметил важность парламентской дипломатии в деле отстаивания в международных, в т.ч. парламентских структурах интересов Армении в таких важных вопросах, как безопасность и внешняя политика. Армения, отметил он, находится на таком важном этапе, как переход к парламентской системе управления, и в этом контексте политические силы, которые по итогам выборов будут представлены в парламенте, должны осознавать свою ответственность перед обществом, в т.ч. в своей деятельности в сферах внешней политики и безопасности. В этом контексте он указал на важность выработки механизмов деятельности в условиях парламентской системы управления для обеспечения консолидированной позиции по целому ряду вопросов военно-политического, экономического, экологического характера, связанных с проблемами обеспечения безопасности государства. Понятно, что разные партии будут занимать разные позиции, возможно, и направляемые из различных центров, и очень важно, чтобы сила или силы, обеспечивающие стабильное большинство, смогли взять на себя полноценную ответственность, сказал А.Закарян.

Он посетовал на то, что некоторые политические силы в ходе предвыборной кампании вместо представления своих позиций по целому ряду аспектов, касающихся обеспечения безопасности государства, что позволило бы представить перспективу сотрудничества в новом парламенте, предпочитают заверять избирателей в отсутствии у них намерения входить в ту или иную коалицию, сотрудничать. Тем самым они себя загоняют в тупик, заметил А.Закарян, ибо завтра в парламенте им придется сотрудничать с другими партиями в вопросах, представляющих жизненную важность для страны, с целью выработки парламентом консолидированной позиции для нейтрализации возможных угроз для страны. Нужен парламент, который в числе приоритетов обязательно будет учитывать вопросы безопасности и сможет сформировать механизмы, позволяющие принимать правильные решения по важнейшим проблемам государственного значения, отметил А.Закарян.

Начальник Национального исследовательского университета обороны МО РА Гайк Котанджян отметил важность сотрудничества государственных структур и экспертного сообщества, экспертных институтов в вопросах внешней политики и безопасности, приведя примеры подобного взаимодействия в различных странах.

Политолог Герасим Барсегян заметил, что вопреки ожиданиям многих экспертов, еще несколько месяцев назад полагающих, что приоритетным в предвыборной борьбе будет дискурс по вопросам безопасности, в основном внешней, в нынешней предвыборной гонке этот дискурс едва ощутим. Хотя в программах большинства политических сил этим вопросам уделяется немалое внимание. В частности, в предвыборной программе Республиканской партии вопрос безопасности занимает одно из ключевых мест, и отмечается безальтернативность повышения уровня безопасности государства.

Лишь к концу предвыборной кампании появилось подобие дискурса, да и то после известного выступления Левона Тер-Петросяна, подходы которого армянская общественность в целом не приемлет. И другие партии вынужденно вступили в дискуссию, противопоставляя свои позиции высказанным Тер-Петросяном подходам. Резко высказалась, в частности, АРФ “Дашнакцутюн”, заявив, что заявления об односторонних уступках в вопросе Арцаха лишь приближают угрозу новой войны.

Принципиальную позицию занял и блок “Елк” (“Выход”), заявив о неприемлемости компромиссного подхода в вопросе Арцаха в условиях милитаристской риторики и агрессивной политики Азербайджана. По внешней политике выделились “Свободные демократы”, предложившие выход Армении из Евразийского экономического союза и вступление страны в европейскую интеграционную систему. Однако серьезной дискуссии в рамках предвыборной кампании так и не произошло.

Директор Института Кавказа Александр Искандарян также считает, что вопросы внешней политики и безопасности никаким образом в избирательной кампании не обсуждаются. По его мнению, никакой разницы в позициях действующих в Армении политических сил и нет — по вопросам внешней политики и безопасности в стане армянских политических сил существует довольно четкий консенсус, который определяется причинами внешних факторов, наличием нагорно-карабахского конфликта, географическим расположением страны. Исходя из всех этих факторов, элиты ведут ту политику, которую представляется возможным вести, и к тому, что происходит в дискурсах внутри страны это не имеет почти никакого отношения, сказал А.Искандарян.

По его словам, существующий дискурс носит эмоциональный, а не рациональный характер, а высказываемые в ходе кампании партиями точки зрения — это не внешняя политика, а элементарная борьба за избирателя.

По вопросам же безопасности серьезную работу ведут соответствующие структуры, специалисты, и это почти никакого отношения не имеет к предвыборным дискурсам, убежден А.Искандарян.

Координатор программ ИГОРР Шушан Хатламаджян полагает, что предвыборная кампания последних месяцев все же внесла большой вклад в дело становления гражданского общества — имело место столкновение различных точек зрения, сработала система многопартийности, партии для обретения имиджа зачастую высказывают оригинальные мнения, в т.ч. по вопросам внешней политики и безопасности. По ее словам, можно было наблюдать растерянность многих партий от продемонстрированного обществом сомнения в отношении выдвинутых политсилами лозунгов, относящихся в одних случаях к социальным вопросам, в других — к внешнеполитическим. Т.е. партии столкнулись с оппозицией в лице общественности, которая, как выяснилось, не хочет непонятного мира в непонятных условиях. И многие партии были вынуждены уточнить свои позиции, давать объяснения, раскрывать скобки, зачастую оказываясь в смешном положении. Общество проявило требовательность, у него есть вопросы, оно их задает. Это все способствует развитию у нас политической культуры, и это в интересах нашего государства, резюмировала Ш.Хатламаджян.