Регион Март 31, 2017 | Автор : admin

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Ричард Хогланд (США) и Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик выступили с заявлением по итогам визитов в Баку (11 марта), Ереван (27 марта) и Нагорный Карабах (28 марта).

В опубликованном на сайте ОБСЕ заявлении отмечается, что сопредседатели посетили регион с целью составить самое подробное представление о политической, военной ситуации на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе, обсудить ход выполнения договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016 году саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, рассмотреть дальнейшие шаги в направлении урегулирования.

В ходе визита сопредседатели встретились с президентами и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, также с властями Арцаха. Они также посетили территории вокруг Нагорного Карабаха. “В ходе переговоров сопредседатели вновь выразили свою глубокую обеспокоенность по поводу недавних инцидентов на линии соприкосновения, призвав стороны проявлять сдержанность в своей риторике и в своих действиях. Президенты изложили свои позиции по предложениям сопредседателей касательно укрепления режима прекращения огня и исключения дальнейшей эскалации, особенно в свете праздников Новруза и Пасхи. Они выразили свою приверженность продолжению переговорного процесса с целью достижения политического решения.

В ходе переговоров сопредседатели подчеркнули важность продолжения поддержки и расширения миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Сопредседатели также выразили убежденность в том, что соблюдение соглашения о прекращении огня имеет первостепенное значение для создания атмосферы доверия с целью продолжения дальнейших переговоров”, — говорится в заявлении.

Сообщается, что в скором времени посредники отправятся в Вену для встречи с членами Минской группы ОБСЕ и информирования их об итогах визита.

Отметим, что президент Республики Арцах Бако Саакян, принимая 28 марта сопредседателей МГ, отметил, что Азербайджан продолжает придерживаться деструктивной позиции, нарушая режим прекращения огня и не отказываясь от антиармянской политики, подчеркнув необходимость выработки механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня и выявление нарушений. Глава Арцаха назвал это одним из ключевых компонентов мирного процесса и вновь подтвердил приверженность Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-арцахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ.

Как сообщил журналистам российский сопредседатель Игорь Попов, на встрече с президентом Арцаха обсуждались вопросы расширения группы Каспшика. “Вы знаете, что достигнута договоренность об увеличении его группы на семь человек. Есть еще ряд вопросов, связанных с техническими моментами. Сегодня Анджей Каспшик изложил свое видение, как это можно будет сделать. Это будет одна из тем, которые мы будем обсуждать в апреле, я надеюсь”, — сказал И.Попов.

Французский сопредседатель Стефан Висконти, впервые посетивший Арцах, выразил удивление красотой его столицы — Степанакерта. “Прежде всего хочу выразить свою радость в связи с посещением Степанакерта. Я здесь в первый раз. Первые впечатления абсолютно позитивные. Для меня сюрприз, насколько ваш город красивый”, — отметил Стефан Висконти.

Французский дипломат выразил готовность Франции принять у себя президентов Армении и Азербайджана.