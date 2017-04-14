Под патронатом первой леди РА Риты Саргсян в Гюмри стартовал IX Международный конкурс-фестиваль “Возрождение”.

В свете идеи возрождения армянского народа, с 2007 года в Гюмри ежегодно проводится Международный конкурс-фестиваль музыкантов-исполнителей “Возрождение”.

Нынешний, уже девятый по счету, фестиваль пройдет с 12 по 29 апреля и приурочен к 20-летию гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории им. Комитаса и 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и рядом стран — США, РФ, Францией, Италией, Германией, Китаем, Японией и т.д. Концерты начинающих и уже состоявшихся музыкантов в честь четвертьвековых юбилеев не только дань уважения и прекрасный подарок дружественным нам странам, но и очередное свидетельство созидательной силы армянского народа и его твердой приверженности общечеловеческим ценностям.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры РА, Всеармянский фонд развития человеческих ресурсов “Пюник” (председатель попечительского совета — Левон Саргсян), гюмрийский филиал Государственной консерватории им. Комитаса (директор — Карине Авдалян) и общественная организация “Международный конкурс-фестиваль “Возрождение”. Основные цели конкурса — стимулирование массовости классической и народной музыки, создание и укрепление творческих контактов между музыкантами-исполнителями разных стран, а также приобщение деятелей культуры различных национальностей к армянской культуре, предоставление подросткам и молодежи возможности продемонстрировать свое мастерство, создание условий для обмена научно-педагогическим опытом в области художественного образования. В этом году заявки на участие в конкурсе-фестивале “Возрождение” подали более 3000 индивидуальных исполнителей и ансамблей из всех регионов Армении, Арцаха и порядка 35 стран. В частности, США, ОАЭ, Австрии, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Ирана, Италии, Франции, России, Сирии, Грузии, ряда стран СНГ и Балтии, Китая, Сербии и т.д. Столь широкая география участников свидетельствует о том, что наше “Возрождение” стало одним из самых полюбившихся, крупных международных музыкальных праздников детско-юношеского искусства не только в Армении и ее регионах, но и в СНГ. Посредством деятелей искусства он способствует развитию международного культурного диалога и общего культурного пространства, укреплению дружественных и творческих связей, а также популяризации армянской классической музыки.

Отметим, что конкурсы проходят в пяти возрастных группах и 19 номинациях. Абсолютный победитель в каждой номинации получит Гран-при, а для лучших участников в 63 подноминациях предусмотрены звания лауреатов или дипломантов I, II, III, IV и V степеней. Все участники получат поощрительные призы и различные дипломы. Помимо этого, победители и призеры конкурса в течение всего года получат возможность выступать с концертами в регионах Армении, Арцахе и других странах. Летом же для них будет организована Летняя творческая академия конкурса-фестиваля “Возрождение”.

В жюри конкурса вошли 72 известных деятеля искусства из 14 стран мира: пианисты Михаил Аркадьев (РФ-КНР), Коррадо Рузан (Италия) и Юрий Махович (Молдова), скрипач Айк Казазян (РФ), виолончелистка Медея Абрамян (РА), композитор Тигран Мансурян (РА), певица Людмила Колос (Беларусь), дирижер Клиф Янг (США), джазмен Валерий Граховский (РФ) и др. В дни фестиваля все члены жюри и известные музыканты проведут для участников концерты и мастер-классы в Ереване, Гюмри и других городах республики.

Весь фестиваль рассматривается как большой концерт классической музыки, в рамках которого всемирно известные музыканты — гости фестиваля выступят с благотворительными концертами “Искусство против войн и терроризма”. Это своеобразный призыв всему миру — сказать “Нет!” войнам и терроризму, которые продолжают рушить судьбы и уносить многочисленные человеческие жизни.

В рамках мероприятия также состоится XI Международная научная конференция “Диалог культур”, посвященная 20-летию гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории. В конференции примут участие порядка 50 ученых из авторитетных вузов Армении и зарубежья.