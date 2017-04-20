Государство Апрель 20, 2017 | Автор : admin

Посвящённая военно-образовательным вопросам конференция “Нация-Армия-2017” стартовала вчера в ереванском спортивно-концертном комплексе имени К.Демирчяна.

Мероприятие организовано совместно Министерством обороны и Министерством образования и науки и призвано обсудить широкий спектр вопросов, касающихся подготовки кадров для оборонной сферы и военно-промышленного комплекса, профессиональной ориентации молодёжи, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, дальнейшего повышения в обществе авторитета военных и привлекательности военных профессий, улучшения социального положения военнослужащих и многие другие насущные задачи, стоящие перед государственными институтами и обществом Армении.

Наряду с ответственными должностными лицами двух ведомств-организаторов, в конференции принимают участие руководители образовательных и высших учебных заведений, учителя, преподаватели вузов, руководители курсов начальной венной подготовки, представители научных центров и общественных организаций — те, кому в силу профессиональной и общественной заинтересованности, каждому в своей сфере деятельности предстоит вносить вклад в дело становления нации-армии, участвовать в повышении обороноспособности государства.

Открытие конференции состоялось при участии Президента Сержа Саргсяна. Глава государства в сопровождении в сопровождении министров обороны, образования и науки, диаспоры, по вопросам спорта и молодёжи, мэра Еревана, председателей постоянных комиссий НС по вопросам внешних отношений и науки, образования, культуры, молодёжи и спорта осмотрел павильоны выставки, которая будет открыта 21 апреля в рамках форума в фойе спортивно-концертного комплекса, солдатскую полевую кухню, осмотрел представленные на отдельных площадках и в павильонах экспонаты вооружений и военной техники, ассортимент продукции военно-промышленного комплекса РА, после чего Президент принял участие в форуме и выступил с речью.

Организованная в рамках конференции “Нация-Армия-2017” выставка будет открыта для посещений 21 и 22 апреля с 11:00 до 18:00, а 23 апреля с 10:00 до 15:00. Посетители выставки также смогут ознакомиться с условиями учёбы в ряде ведущих учебных заведений и образовательными программами.

В рамках конференции намечена насыщенная программа мероприятий, учреждены специальные премии для победителей. Будут организованы также встречи с ветеранами Арцахской освободительной борьбы и участниками апрельских боевых действий.