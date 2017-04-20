Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на этой неделе выступил с заявлением о желании Тегерана создать такой транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем, который бы способствовал большему сближению стран региона. “Если будет создан транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем, это будет способствовать большему сближению стран региона, снизится стоимость грузоперевозок, Иран, Армения и Азербайджан смогут развивать совместное сотрудничество”, — передает иранский сайт “Аранньюз.ир” с пресс-конференции в Тбилиси, где глава МИД ИРИ побывал с двухдневным официальным визитом , в рамках которого он принял участие в грузино-иранском бизнес-форуме.

Примечательно, что это заявление Зарифа прозвучало через пару дней после того, как по итогам заседания высшего Евразийского экономического совета первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов объявил, что временное соглашение по зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС пока не подписано. “Надо работать, потому что страны не удовлетворены ответом иранской стороны”.

Подробностей Шувалов не сообщил, создав интригующую обстановку, ибо после детальных переговоров по этому вопросу практически на всех уровнях, включая уровень президентов Ирана и России, превалировала уверенность в успешном их завершении. Но что-то, видно, пошло не так. Даже начались разговоры о том, что Армения, единственная из стран ЕАЭС граничащая с Ираном и активно работающая над соглашением о создании Свободной экономической зоны на границе с Ираном в Мегри, может отказаться от этого проекта. Ереван эти слухи опроверг, а 19 апреля министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян и директор ОАО “Зона свободной торговли Сюник” Ерванд Гукасян подписали соглашение, регулирующее деятельность, создаваемой на границе с Ираном СЭЗ.

Тегеран неоднократно выражал свою заинтересованность и в СЭЗ в Мегри, и в выходе на другие страны ЕАЭС. Последнее возможно либо через Армению транзитом через не являющуюся членом ЕАЭС Грузию в Россию и далее, либо транзитом через Азербайджан, который также членом ЕАЭС не является. Судя по всему, Иран в этой, скажем так, деликатной ситуации решил действовать осторожно и сбалансированно, причем не только из экономических, но и из политических и геополитических соображений.

Безусловно, реализация озвученного Зарифом плана, содержащего, кстати, намеки на миротворческую инициативу в деле примирения Еревана и Баку по вопросу Арцаха, принесла бы Ирану весомые не только экономические, но и политические дивиденды. В конце концов, Иран как никто другой не заинтересован в появлении в регионе сил третьих стран и не скрывает этого, да и Турция окажется отодвинутой на второй план.

Российское издание “Взгляд” напоминает, что транспортный коридор, призванный объединить Персидский залив с Черным морем, начал обсуждаться еще в 2016г. Тегеран, как отмечается в статье, хочет создать альтернативный маршрут доставки грузов в Европу, минуя Азербайджан, Турцию и Россию. Предполагается, что маршрут пройдет через Армению, Грузию, далее по морю войдет в Болгарию — главные ворота в Европу. А дальше грузы могут пойти в Грецию и даже в Италию.

Проект, пишет издание, уже поддержали все его потенциальные участники. Болгария согласилась сделать порты Варна и Бургас точками входа иранского каравана. При необходимости болгары даже готовы построить специализированные терминалы. Ведь Европе не менее интересен открывающийся рынок Ближнего Востока, чем Ирану — к Балканскому полуострову.

Кроме того, в перспективе к этому коридору могут присоединиться новые рынки — Ирак и Сирия (после окончания войны), а также не исключается присоединение Индии и Омана.

Иран, освободившись от санкций, решил выбрать Армению как главного партнера для транзита своих товаров. Предполагаемый маршрут: Мегри — Вайоц-Дзор — Ерасх, далее железной дорогой до морского порта Поти в Грузии, откуда через Черное море в болгарский порт.

Этот маршрут может оказаться реальной альтернативой текущему маршруту поставок иранских товаров через Азербайджан и Турцию. Он обещает быть более удобным и более дешевым, сокращая путь грузовиков на 60 км, отмечает исследователь Центра евразийских исследований Лидия Гиваргизова.

Издание отмечает и важную роль политических факторов. “Ирану, похоже, проще договориться с Арменией и Грузией и стать более независимым от Турции, которая является его соперником в регионе и отношения с которой по ряду важных вопросов нельзя назвать безоблачными”, — отмечает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Так, в турецких районах, населенных курдами, периодически загораются грузовики и автобусы, следующие из Ирана. Тегеран постоянно требует компенсировать ущерб, однако Анкара на это не идет.

С Арменией у Ирана нет никаких политических противоречий. И, конечно, новый маршрут позволит Ирану ослабить позиции своего давнего соперника в каспийском бассейне. “Главную сложность из-за особенностей рельефа составляет прокладка магистралей. Но коммуникации Армения — Грузия, Армения — Иран проложены и освоены уже давно, поэтому есть все основания говорить о перспективности этого проекта”, — считает Лидия Гиваргизова.

Однако иранский транспортный коридор является также альтернативой российскому коридору “Север-Юг”, который должен обеспечить связь между странами Балтии и Индией через Иран и Россию и составить конкуренцию морским маршрутам через Суэцкий канал. Расстояние перевозки грузов в этом случае сокращается в два и более раз. Но главное, что удается снизить стоимость перевозки контейнеров.

Предполагается три варианта маршрута — через каспийские порты, через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с выходом на железную дорогу Ирана, а также через Астрахань и Азербайджан.

“Коридор “Север-Юг” развивается медленно, и очевидно, что Иран после снятия санкций хочет поскорее увеличить свой товарооборот и стать крупнейшим торговым узлом в регионе. Коридор между Персидским заливом и Черным морем позволит ему быстро выйти на рынки Южной Европы и создать альтернативу российскому маршруту “Север-Юг”, — говорит Андриевский. По его мнению, “если новый коридор будет построен ударными темпами и станет самым быстрым и дешевым способом доставки грузов для стран-участниц, то влияние России на Черном море ослабнет. Россия может вообще потерять свой статус как крупного транзитера в данном регионе”. Кроме того, отмечает он, есть риски ослабления российского влияния на Армению.

У России еще есть время принять контрмеры. “Многое зависит от сроков реализации коридора между Персидским заливом и Черным морем. К тому времени, когда его построят, коридор “Север-Юг” также должен улучшить свои позиции”, — говорит Андриевский. Москве надо постараться сделать новый коридор не конкурентом, а дополнением своего коридора “Север-Юг”.

Возможным плюсом может стать то, что Россия в итоге начнет форсировать развитие коридора “Север-Юг”, в частности, разморозит строительство своих ворот в Индию — каспийского порта Оля, надеется Андриевский.

Кроме того, нельзя исключать, что к иранскому проекту сможет подключиться и Украина — соответствующее предложение уже было сделано. Украина могла бы перетянуть на себя часть грузов через порт Одессы. Тегеран пытается тем самым усилить коридор, обеспечив ему выход не только на рынки южной Европы, но и северной Европы — через Украину, заключает российское издание.

Есть, однако, еще одно обстоятельство, на первый взгляд, с этими коридорами не связанное. Администрация президента США Дональда Трампа объявила межведомственную проверку на предмет того, отвечало ли снятие санкций с Ирана американским национальным интересам, признав в то же время, что Тегеран соблюдает ядерное соглашение, сообщает Reuters. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что в настоящее время идет проработка различных вариантов решения вопроса о санкциях против Ирана. “Любые действия, которые мы предпринимаем, проходят внутреннее утверждение (в рамках) агентств — с тем, чтобы они соответствовали достижению желаемого эффекта. Санкции были эффективным инструментом во многих случаях”, — констатировал Спайсер. “Мы проводим обзор вариантов, доступных в этой ситуации, — продолжал он. — Очевидно, нам известно о любых возможных негативных последствиях, которые может иметь это действие, независимо от экономических, политических или военных мер”, передает “Голос Америки”.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели. Совместный всеобъемлющий план действий, по словам главы Госдепа, не позволил добиться отказа Ирана от ядерного статуса. “Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого…”, — сказал он.

При этом Тиллерсон назвал “неудачной” политику “стратегического терпения” в отношении Ирана, подчеркнув, что необходимо реагировать на исходящие от этой страны “угрозы”.

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