Сегодня стартует предвыборная агитационная кампания по выборам Совета старейшин Еревана. Напомним, что в ней участвуют три политические силы — Республиканская партия Армении, блок “Елк” и партия “Еркир цирани”. РПА одержала убедительную победу и составит в НС парламентское большинство, а новосозданный блок “Елк” получил 7,77% голосов, тем самым обеспечив себе парламентское представительство. “Еркир цирани” совсем недавно создала экс-депутат НС, бывший член оппозиционной партии “Наследие” Заруи Постанджян.

По всей вероятности, сегодня же все три силы представят жителям столицы свои программы по развитию Еревана, ради чего, собственно, и вступили в борьбу.

Накануне старта предвыборной кампании информационное агентство АРМЕНПРЕСС попыталось выяснить, под какими девизами собираются принять участие в предстоящих выборах Совета старейшин Еревана три эти силы.

Председатель организационной комиссии Республиканской партии Армении Рубен Тадевосян сообщил, что РПА примет участие в выборах Совета старейшин Еревана под девизом “Во имя Еревана”. “Мы обнародуем нашу программу в установленный законом срок, она будет размещена на нашем сайте”, — заявил он, отметив, что, как и в ходе парламентских выборов, Республиканская партия Армении и на этот раз будет иметь специальный сайт, но не уточнив названия. “Об этом также заявим, давайте не забегать вперед”, — отметил председатель организационной комиссии Республиканской партии Армении.

В списке РПА 195 кандидатов, из них 48 — женщины. Список властной партии включает людей, работающих в самых различных сферах экономики, образования, здравоохранения, культуры.

Представитель альянса “Елк”, член партии “Гражданский договор”, занимающий шестую позицию в пропорциональном списке альянса кандидат Ален Симонян сообщил, что на предстоящих выборах они выступят под девизом “Ереван джан, выход есть”. “Девиз мы уже выбрали, а предвыборную программу обнародуем в ближайшее время”, — отметил он. Как видим, девиз подобран достаточно просто, используя игру слов с упоминанием названия блока, слово же “джан” призвано акцентировать их любовь к столице. Что ж, столицу все мы любим, но каждый, естественно, по-своему.

Альянс “Елк” уже приступил к съемкам агитационного видеоролика, в котором представители альянса исполнят гимн Еревана “Ереван-Эребуни”. В клипе свои вокальные данные продемонстрирует общественности и кандидат в мэры Никол Пашинян.

В пропорциональном списке альянса 63 человека, из коих 17 — женщины. В него включены как образованные молодые люди, занятые в различных сферах экономики и государственных органах, так и безработные. Таким образом, акцентировано то обстоятельство, что для блока важно трудоустройство людей.

Участвующая в выборах Совета старейшин Еревана партия “Еркир цирани” свой девиз и программу партии не спешит делать достоянием общественности — по всей вероятности, они будут обнародованы сегодня — в день начала предвыборной кампании. Председатель партии и кандидат в мэры Еревана Заруи Постанджян заверяет, что их программа существенно отличается от программ всех политических сил Армении за 25 лет независимости. В основе деятельности партии будет лежать обеспечение непосредственного участия армянской диаспоры в общественно-политической жизни Армении. Это очень тонкий вопрос, что прекрасно известно госпоже Постанджян, и ныне она решила поиграть на тонких политических струнах, коли не получилось полностью претворить в жизнь декларированные с парламентской трибуны призывы к насильственному захвату государственных учреждений и сотворению на Родине хаоса.

В пропорциональный список этой партии включен 51 человек, но, помимо самой Заруи Постанджян, — люди, широкой общественности неведомые.

Напомним, что Совет старейшин Еревана насчитывает 70 мандатов. После выборов 14 мая новоизбранный Совет должен избрать нового мэра.

Согласно Закону “Об органах местного самоуправления”, хотя столичный Совет старейшин и считается представительным органом, члены его работают на общественных началах, безвозмездно. Предусмотрена только финансовая компенсация расходов при выполнении обязанностей в размере 50 тысяч драмов, да и то по соглашению между членом и Советом старейшин. Кроме того, члены городского совета не имеют права занимать посты в ряде государственных органов, в том числе в общинах. Иначе говоря, это сугубо общественная работа, для чего необходима большая преданность. То есть, в отличие от депутатов Национального Собрания, здесь необходимы также сугубо человеческие качества. Но, как видим, в нашем обществе много таких людей, о чем свидетельствуют масштабы списков — на 70 мандатов претендуют 309 сограждан.

Пропорциональный список РПА возглавит действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список блока “Елк” — член правления партии “Гражданский договор”, депутат НС РА Никол Пашинян, список партии “Еркир цирани” — Заруи Постанджян.

Выборы Совета старейшин Еревана состоятся 14 мая 2017г. Предвыборная кампания завершится 12 мая. Согласно данным, предоставленным ЦИК ОВИР Полиции РА, правом на участие в выборах Совета старейшин Еревана обладают 841 973 избирателя.