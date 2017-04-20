Государство Апрель 20, 2017 | Автор : admin

В отличие от блока “Конгресс-НПА”, другой оппозиционный блок “Елк” не собирается оспаривать результаты парламентских выборов.

“Мы не владеем такой базой, которая позволила бы утверждать о возможности обращения в Конституционный суд. Мы никогда не представим пустое, не подтвержденное фактами, доказательствами заявление, не имеющее юридического обоснования, и утверждать, что выборы были фальсифицированы”, — заявил лидер блока “Елк” Эдмон Марукян. Этот блок получил 7,77% голосов электората, ныне участвует в выборах Совета старейшин столицы и предпочитает довольствоваться мандатами, полученными политической силой, впервые участвовавшей в выборах.