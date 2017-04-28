В Историко-археологическом музее-заповеднике “Эребуни” стартовал первый этап работ, осуществляенмых в рамках “Проекта частичной реконструкции цитадели археологического памятника “Эребуни” и модернизации обслуживания посетителей”.

7 апреля в музее прошло выездное заседание Научно-методического совета Министерства культуры РА, повестка которого включала представление и обсуждение начального этапа работ. На заседании присутствовали председатель Научно-методического совета, замминистра культуры РА А.Самуэлян, члены совета и авторской группы данного проекта. В состав последней входят археологи, историки, архитекторы, геологи и лучшие специалисты в области реставрации фресок. В ходе презентации проекта директор Музея-заповедника “Эребуни”, координатор работ Г.Гюрджян представил структуру проекта и ход проектных работ. Архитекторы-реставраторы проектной группы подробно представили эскизы проектов по ограждению археологического памятника и строительству контрольно-пропускных пунктов, реконструкции портика, укреплению и восстановлению храма Халди и дворца, частичному восстановлению кладовой с карасами, воссозданию урартской кухни и инфраструктур, строительству амфитеатра и зала для обслуживания. В ходе обсуждения проекта эксперты высказали свои рекомендации и замечания, которые на предстоящих этапах работы будут учтены специалистами, реализующими проект. В целом, члены Научно-методического совета остались довольны ходом проектных работ.

21 апреля Историко-археологический музей-заповедник “Эребуни” с рабочим визитом посетил уже мэр Еревана Тарон Маргарян. Он принял участие в мероприятии “Культурное наследие Еревана и устойчивый туризм”, в ходе которого были представлены проекты реставрационных работ музея-заповедника. Отметим, что проект по частичной реконструкции цитадели заповедника Эребуни и улучшению качества обслуживания посетителей реализуется по инициативе мэрии Еревана в рамках мероприятий, приуроченных к 2800-летию “Эребуни-Ереван”. Ответственные за проект лица представили мэру недавно установленные у входа в заповедник копии клинописей периода Ванского царства.

Подчеркнув особую важность проекта, мэр Еревана отметил, что его осуществление даст прекрасную возможность подробно представить историю основания Эребуни-Еревана, улучшить условия музея, а также способствовать увеличению туристического потока в музей.

Мэр поставил конкретную задачу — в короткие сроки перевести программу со стадии проектирования в стадию практической реализации и завершить ее в установленные сроки.

Тарону Маргаряну были также представлены программные предложения по восстановлению заповедников “Шенгавит” и “Кармир блур” и созданию соответствующих инфраструктур. Придав важность реализации программ, мэр поручил ответственным лицам представить эти проекты широкому кругу общественности. “Для Еревана очень важны как реставрационные работы историко-археологического музея-заповедника “Эребуни”, так и реализация предложений по восстановлению заповедников “Шенгавит” и “Кармир блур” и создание соответствующих инфраструктур. Мы должны сделать все возможное, чтобы тысячелетняя история столицы должным образом была представлена как ереванцам, так и гостям столицы”, — отметил г-н Маргарян.

В рамках мероприятия состоялась также презентация трехъязычного каталога историко-археологического музея-заповедника “Эребуни”.