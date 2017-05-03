Конституционный суд Республики Армения, после нескольких дней тщательного расследования, отказал в исковом заявлении блоку Конгресс-НПА — признание итогов парламентских выборов 2 апреля остается в силе. Вердикт зачитал председатель КС Армении Гагик Арутюнян.

В нем особо отмечено, что представители истца были представлены на 1582 участках, что охватывает 94% всех избирателей, и все представители истца подписали заключения избирательных комиссий по результатам выборов, что стало беспрецедентным в истории выборов в Армении, в этом аспекте обращение в КС с иском является самоцелью и поводом для инсинуаций.

Выступавший до оглашения вердикта председатель Центральной избирательной комиссии РА Тигран Мукучян отметил: “В иске не было представлено ни одного доказательства, все суждения были лишены правовых оснований”. При этом глава ЦИК подчеркнул, что Центризбирком принял по выборам правомочное решение, и во время рассмотрения этого дела в Конституционном суде не были представлены обоснования, ставящие это решение под сомнение.

В свою очередь, глава фракции оппозиционного Армянского национального конгресса Левон Зурабян, обратившись к членам КС, отметил, что их не интересует поиск истины, так как они ее знают. “Вы делаете лишь одно — как можно лучше защищаете власть РПА”, — сказал он.

После судебного разбирательство можно констатировать, что блок Конгресс-НПА обратился в КС просто так, без доказательств фальсификации выборов. Со стороны истца прозвучали исключительно политические выступления, и все это было затеяно ради самого процесса.

Напомним, что эта сила, ныне сетующая на несовершенство Избирателдьного кодекса, в ходе обсуждений (новый ИК, до применения на практике, несколько раз подвергался корректировке по требованию оппозиции), внесла массу предложений, учтенных в проекте и ставших важными компонентами кодекса. Они касались, в частности, контрольных механизмов за ходом голосования, которые несколько раз менялись и были ужесточены, причем с целью не только повысить доверие электората к избирательному процессу (хотя оппозиция педалировала именно этот аспект), но, прежде всего — повысить степень доверия между политическими силами, участвующими в выборах. Вспомним хотя бы публикацию списков участников голосования после выборов. Напомним, блок на выборах получил примерно 27 тысяч голосов — 1,65% всех избирателей, и никакие протесты, судебные разбирательства в КС не способны изменить этот факт. Таков оказался потенциал этой политической силы, степень доверия к ней общественности. Чего оказалось недостаточно для того, чтобы иметь представительство в законодательном органе. Уходить же с политической арены, видимо, слишком трудно.

Хотя можно было бы последовать примеру партии “Оринац еркир”: за несколько месяцев до выборов поменять название партии, чтобы избиратели не поняли, за кого, собственно, голосуют, получить мизерную поддержку — около 58 тысяч голосов или 3,75% числа избирателей, не пытаться оспаривать итоги выборов и тихомолком готовиться к следующим выборам. Для этого впереди остается еще пять лет.

Что касается первого заседания новоизбранного состава парламента, то председатель ЦИК Тигран Мукучян в беседе с журналистами сказал: “Мы сообщим об этом дополнительно, в то же время мы сообщим фракциям, чтобы те депутаты, которые захотят отказаться от своих мандатов, представили заявления. После этого будут составлены протоколы с указанием тех, кому мандаты вручены. Затем ЦИК огласит дату первого заседания”. При этом добавил, что заявлений об отказе от мандатов ЦИК пока не поступало — все ждали окончания судебных слушаний в КС.

По всей вероятности, первое заседание новоизбранного депутатского корпуса НС РА VI созыва состоится 18 мая.

Напомним, что на состоявшихся 2 апреля парламентских выборах в Национальное Собрание прошли правящая Республиканская партия Армении (58 мандатов), блоки “Царукян” (31 мандат) и “Елк” (9 мандатов), Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” (7 мандатов).