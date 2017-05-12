Государство, Общество Май 12, 2017 | Автор : admin

Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна вчера состоялось очередное заседание правительства РА.

Прежде чем перейти к вопросам повестки, глава Кабинета министров дал ряд поручений. В частности, коснувшись осуществляемых в образовательной сфере реформ, он отметил: “Неоднократно озвучивал убеждение, что человеческий капитал — наше самое большое богатство. Для развития этого капитала необходима образовательная система, обеспечивающая должную подготовку и всестороннее развитие. Образовательная система нашей страны должна обеспечивать конкурентных на международной арене специалистов, которые обеспечат развитие нашей страны. Очевидно, что необходимы структурные содержательные реформы в системах и общего, и среднего специального, и высшего образования”. С этой целью премьер поручил министру образования и науки в 15-дневный срок представить в аппарат правительства предложения по оптимизации городских школ с учетом оптимальной загруженности педагогов и исключением организации в школах учебного процесса во вторую смену. По согласованию с Министерством финансов МОН в 2-месячный срок должно представить на утверждение новую формулу финансирования общеобразовательных учебных заведений, которая обеспечит прозрачное, эффективное и справедливое распределение общественных средств.

Поручено также в месячный срок обсудить с аппаратом правительства и заинтересованными сторонами проект принципов формирования неприкосновенных вузовских фондов и создания законодательных предпосылок.

Карен Карапетян поручил в 2-месячный срок доработать на основе предложений аппарата правительства и представить проект Закона РА “О высшем образовании”, в 4-месячный срок разработать новые принципы финансового содействия студентам и предоставления стипендий, в месячный срок — изучить и представить в аппарат правительства прежложения по оптимизации (укрупнению) учебных заведений, реализующих программы начального (профессионально-технического) и среднего специального образования.

Коснувшись программного лицензирования в вузах, глава правительства отметил: “На сегодня наш вклад в обеспечение качества вузовского обучения не дает практического применения. Надо разработать программу развития системы образования. Она должна быть основана на экономике страны и 3 компонентах знания — обучение, исследование и образование”. В этой связи министру ОН Армении и директору Центра обеспечения качества образования поручено в месячный срок изучить и представить предложения по оптимизации программ вузовского образования, в 3-месячный срок изучить и представить предложения по концепции внедрения показателей эффективного управления вузами и все предпосылки для обеспечения связи вузов с экономикой.