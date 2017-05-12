Регион Май 12, 2017 | Автор : admin

Известный российский блогер Антон Носик, посетивший в марте с.г. Арцах в рамках Международного форума блогеров после экстрадиции в Азербайджан из Белоруссии их коллеги Александра Лапшина, с сарказмом отнесся к появлению своей фамилии в “черном списке” азербайджанского МИД.

“Азербайджан объявил меня нежелательным лицом. Объявляю Азербайджан нежелательным государством”, — написал он в своем “Живом журнале”: “Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в понедельник свой новый, исправленный и дополненный, список “нежелательных лиц”. Под номером 75 в его текущей редакции я обнаружил себя — Anton Nosik, bloqer из Rusiya Federasiyası, — в приятной компании ещё 663 врагов азербайджанского народа из таких стран, как Gürcüstan, Macarıstan, Almaniya Federativ Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya İttifaqı, İsveçrə Konfederasiyası, Uruqvay Şərq Respublikası, Belçika Krallığı и Lüksemburq Böyük Hersoqluğu. Похоже, нет сегодня на свете такой страны, где чиновники МИД Азербайджана не нашли бы нежелательных лиц для внесения в свой волшебный список.

А посещение Баку придётся, видимо, отложить до тех времён, когда историческое недоразумение под названием “Азербайджан”, это несуразное клептократическое приложение к нефтяным полям южного Каспия, исчезнет с политической карты мира, вместе с “национальным героем” Рамилем Сафаровым, президентским гаремом вместо правительства и опереточным МИДом.

Покуда этого не случилось, буду путешествовать по цивилизованным странам. Вчера, например, прилетел в Венецию, где буквально через пару часов открывается Русский павильон на 57-м Биеннале, а завтра — выставка “Красная / прекрасная” в галерее ar33studio на улице Frezzaria 1733.

Не ищите меня в Апшероне”.