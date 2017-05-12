В резиденции Президента Республики вчера между Республиканской партией Армении и Армянской Революционной Федерацией “Дашнакцутюн” подписан Меморандум о создании политической коалиции, которая будет действовать до завершения полномочий Национального Собрания VI созыва.

В соответствии с Меморандумом о коалиции, две вышеупомянутые политические силы принимают на себя политическую ответственность за всё деятельность Правительства. В подписанном документе закреплены стратегические сели сотрудничества в рамках политической коалиции, приоритеты коалиции, порядок деятельности и организации. Со стороны Республиканской Партии Армении документ подписал заместитель председателя РПА Армен Ашотян, от Армянской Революционной Федерации “Дашнакцутюн” — представитель Верховного органа АРФД Агван Варданян.

Меморандум о создании политической коалиции

Ереван, 11 мая 2017г.

Республиканская партия Армении и партия Армянская Революционная Федерация “Дашнакцутюн”:

— подтверждая свою верность заключённому между двумя партиями 24 февраля 2016 года Соглашению о политическом сотрудничестве и ответственность за выполнение закреплённых в нём положений,

— учитывая результаты состоявшихся 2 апреля 2017 года выборов в Национальное Собрание РА,

— сопоставив предвыборные программы, представленные Республиканской партией Армении и партией Армянская Революционная Федерация “Дашнакцутюн” во время выборов в Национальное Собрание 2 апреля 2017 года,

— придавая важное значение необходимости углубить и сделать необратимыми системные и качественные изменения, начатые конституционными реформами 6 декабря 2015 года,

— считая приоритетным формирование нового качества власти с целью создания в обществе оснований для доверия в отношении государства, уверенности в будущем и оптимизма,

— имея целью совместными усилиями двух партий в составе правительства обеспечить безопасную и благополучную жизнь человека,

формируют политическую коалицию и принимают на себя политическую ответственность за всю деятельность Правительства.

Стратегические цели сотрудничества

1.1. Завершить формирование системы обеспечения прав и свобод человека, гарантирующей полноценную реализацию принципов неприкосновенности достоинства человека и приоритета права.

1.2. На этом этапе перехода к парламентской форме правления сформировать соответствующее законодательство, созвучное с Конституцией Республики Армения и с учётом лучшего международного опыта.

1.3. Обеспечить прозрачную, подотчётную и эффективную работу всех органов общественной власти, формируя вытекающие из нового конституционного порядка внутривластные отношения.

1.4. Способствовать углублению между политическими партиями атмосферы конкуренции, терпимости и сотрудничества, развитию внутренней демократии партий.

1.5. Гарантировать общую безопасность Республики Армения и Республики Арцах.

1.6. Во внешних отношениях руководствоваться исключительно национально-государственными интересами.

1.7. Обеспечить полноценное и непосредственное участие армянского народа в деле укрепления армянской государственности, переоценив роль и значение различных частей армянства.

Приоритеты политической коалиции

2.1. Придать новую энергию анти-коррупционной борьбе и основанной на заслугах кадровой политике.

2.2. Установить новую структуру и порядок деятельности Правительства, соответствующие критериям эффективного управления.

2.3. Завершить разработку концепции нация-армия, обращая особое внимание на создание военно-промышленного комплекса, основанного на отечественной научной и технологической мысли.

2.4. Продолжить совершенствовать избирательную систему.

2.5. Сформировать обеспечивающую стабильное развитие социальную рыночную экономическую систему, пересмотреть реализуемую социальную политику.

2.6. Установить такие порядки, которые исключат сверхэксплуатацию природных ресурсов, сведут до минимума негативное воздействие на окружающую среду, в том числе, на жизнь и здоровье человека, обеспечат эффективное управление природными ресурсами и контроль в их отношении.

Порядок организации и деятельности политической коалиции

3.1. Политическое коалиционное сотрудничества относится ко всей деятельности правительства.

3.2. Стороны политической коалиции, сознавая всю полноту ответственности за деятельность органов общественной власти и должностных лиц, руководствуются подходами взаимного уважения, взаимопонимания, толерантности, решения разногласий посредством переговоров и обсуждений.

3.3. Стороны политической коалиции распределяют между собой политические должности по соглашению, достигнутому посредством консультаций. Право выдвижения кандидатуры премьер-министра принадлежит Республиканской партии Армении.

3.4. Стороны политической коалиции, до представления кандидата на соответствующую должность, представляют его другой стороне коалиции.

3.5. По итогам обсуждений на пост, делегированный данной партии, может быть назначен только кандидат, выдвинутый данной партией.

3.6. По поводу кандидатуры другая партия может представить мнения, не подлежащие разглашению.

3.7. Стороны политической коалиции обязуются:

3.7.1. Конституционные изменения, конституционные законы принимать консенсусно. Стороны должны стремиться к тому, чтобы решения по другим вопросам также принимались консенсусно.

В случае отсутствия консенсуса стороны политической коалиции, соблюдая нормы взаимного уважения, взаимопонимания, толерантности, могут публично представить свои позиции.

В случае отсутствия консенсуса, независимо от своей позиции, стороны обязаны обеспечить реализацию принятого решения на всех уровнях и во всех звеньях власти.

3.7.2. По предложению одной из сторон сотрудничества делать предметом обсуждения любой вопрос, касающийся деятельности Национального Собрания и правительства Республики Армения.

3.7.3. С целью обеспечения эффективности работы политической коалиции, регулярного межпартийного общения и сопоставления точек зрения сформировать коалиционный совет, осуществляющий свою деятельность посредством регулярно созываемых заседаний. По соглашению сторон могут быть сформированы также областные советы.

3.8. В случае возникновения между сторонами политической коалиции принципиальных разногласий они решаются посредством переговоров. В случае, если посредством переговоров соглашение не достигается, каждая из партий, письменно уведомив другую сторону, может выйти из коалиции.

3.9. Настоящий Меморандум о создании политической коалиции действует до завершения полномочий Национального Собрания VI созыва.

Армен Ашотян

Заместитель Председателя Республиканской партии Армении

Агван Варданян

Представитель Верховного органа партии Армянская Революционная Федерация “Дашнакцутюн”