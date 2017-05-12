Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна состоялось заседание единой апелляционной комиссии инспекционных органов РА.

Были рассмотрены три иска против решений, принятых апелляционными комиссиями налоговых и таможенных органов Комитета государственных доходов правительства РА.

После обсуждения обоснований и доводов решением комиссии жалоба первой компании была удовлетворена, второй — отклонена, рассмотрение третьей жалобы отложено, что обусловлено необходимостью дополнительного изучения.