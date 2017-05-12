Премьер-министр Карен Карапетян 10 мая представил аппарату Фонда развития Армении новоназначенного исполнительного директора фонда Армена Авак Авакяна.

Карен Карапетян поздравил Армена Авакяна, пожелал ему плодотворной и результативной работы. По словам премьер-министра, Фонд развития Армении является интересной площадкой, которая может в значительной степени содействовать реализации экономических программ правительства.

“Мы ожидаем, что здесь должна сформироваться современная, агрессивная, актуальная команда. От руководителя фонда ожидаем повышения результативности деятельности, в том числе эффективности финансового управления и соответствующей отчетности. В связи с каждым расходом у нас должно быть четкое, агрессивное обоснование того, чему он будет служить. Для деятельности фонда необходимо также обеспечить привлечение дополнительных финансовых средств”, — сказал Карен Карапетян.

Премьер-министр указал на важность внедрения в фонде системы оценки эффективности применения инструментов государственной поддержки и добавил, что структура должна способствовать расширению, росту объемов экспортного сектора, предоставлять имеющим потенциал организациям квалифицированный консалтинг и др. “Мы должны всесторонне понимать, каков наш потенциал, на каких рынках какой потенциал у нас есть, и максимально стимулировать экспорт. Нужно также в сфере инвестиций осуществлять стимулирующие мероприятия, предпринимать шаги в направлении привлечения инвестиционных программ, обслуживания иностранных компаний, реализации туристского потенциала”, — подчеркнул глава правительства.