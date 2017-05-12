В тот же день глава государства направил поздравительное послание Мун Джеину в связи с его избраннием на пост президента Республики Корея.

Президент Республики пожелал Мун Джеину доброго здоровья, достижений и счастья, а дружественному народу Республики Корея — мира и благоденствия. Президент выразил уверенность, что в ходе пребывания Мун Джеина на посту Президента дружественная Корея продолжит неуклонно развиваться и переживать подъём, а избранный Президент внесёт свой эффективный вклад в дело утверждения регионального мира и стабильности.

Отмечая, что за прошедшие двадцать пять лет между Арменией и Республикой Корея сформировались тесные партнёрские связи и взаимовыгодное сотрудничество, Президент Серж Саргсян выразил готовность к совместной работе в направлении ещё большего укрепления двусторонней дружбы и сотрудничества во благо двух народов.