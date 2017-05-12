При финансовой поддержке Министерства культуры РА и благотворительного фонда “Грайр и Анна Овнанян” и содействии областной администрации Сюника Союз театральных деятелей Армении проведет Фестиваль “Театральный Сюник”. Он пройдет с 19 по 27 мая и включен в программу “Культурная остановка” Министерства культуры РА. Главным спонсором программы является Фонд развития человеческих ресурсов “Пюник”.

Напомним, что эта беспрецедентная программа стартовала еще 26 января, и в ее рамках в 130 общинах РА и НКР должно пройти 426 мероприятий: театрально-концертных программ, выставок, кинопоказов. С начала программы почти каждый день в регионах Армении делают “остановки” самые разные творческие коллективы и радуют жителей областей.

Главная цель “Театрального Сюника” — восполнить театральный “голод” сюникских зрителей: представить лучшие спектакли лучших театров республики в Сисиане, Горисе, Капане, Каджаране, Агараке и Мегри. Выступления десяти театральных коллективов превратят это мероприятие в настоящий театральный праздник и площадку для новой работы: и не только потому, что у жителей отдаленных городов нет возможности приобщиться к столичной театральной жизни. Организаторы собираются на месте поднять актуальные проблемы двух действующих в регионе “храмов Мельпомены” — Горисского театра им. В.Вагаршяна и Капанского театра им. А.Ширванзаде — чтобы сделать их работу более эффективной. В фестивале примут участие Национальный академический театр им. Г.Сундукяна (Г.Ханджян, “Семья сирот”), Театр музыкальной комедии им. А.Пароняна (К.Ходикян, “Любовный четырехугольник”), Русский театр им. К.Станиславского (Алексей Куличков и Сергей Шевченко, “9 месяцев”), Театр юного зрителя (В.Степанян, “Бременские музыканты”), кукольный театр им. Ов.Туманяна (Ов.Туманян, “Бездельница Ури”), Театр киноактера им. Г.Маляна (О.Туманян, “Сказки”), Музыкальный камерный театр (А.Пантыкин, “Мышонок Криспи”), Гюмрийский театр им. В.Аджемяна (Р.Калиноски “Лунное чудовище”), Горисский театр им. В.Вагаршяна (Р.Калиноски “Лунное чудовище”) и Капанский театр им. А.Ширванзаде (“Бакунцовские краски”). Отметим, что фестивальный репертуар подобран таким образом, чтобы быть интересным как детям, так и взрослым: комедии, драмы, детские постановки… Например, спектакль “Бременские музыканты” состоит из известных эпизодов одноименного известного советского мультфильма и сказки Братьев Гримм, с интересным развитием сюжета и другими придумками. Кроме этого, спектакль не рассчитан для пассивного просмотра: дети будут активно вовлекаться в ход спектакля, что, несомненно, им очень понравится. Равно как и великолепный маляновский спектакль по сказкам Туманяна и веселый детский мюзикл “Мышонок Криспи”. Кстати, композитор Ваге Айрапетян, написавший музыку к этому спектаклю, получил за нее премию “Артавазд-2017”.

Торжественная церемония открытия фестиваля “Театральный Сюник” состоится 19 мая в Капане, а закрытие — в Горисе, 27 мая.