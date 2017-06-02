Руководствуясь пунктом 4 статьи 55 Конституции Республики Армения, Президент Серж Саргсян подписал указы о назначении министров правительства РА.

Министром международной экономической интеграции и реформ, вице-премьер-министром назначен Ваче Габриелян, министром диаспоры — Грануш Акопян, министром здравоохранения — Левон Алтунян, министром иностранных дел — Эдвард Налбандян, министром культуры — Армен Амирян, министром обороны — Виген Саргсян, министром образования и науки — Левон Мкртчян, министром охраны природы — Арцвик Минасян, министром по чрезвычайным ситуациям — Давид Тоноян, министром сельского хозяйства — Игнатий Аракелян, министом спорта и по делам молодежи — Грачья Ростомян, министром территориального управления и развития — Давид Локян, министром транспорта, связи и информационных технологий — Ваган Мартиросян, министром труда и социальных вопросов — Артем Асатрян, министром финансов — Вардан Арамян, министром экономического развития и инвестиций — Сурен Караян, министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов — Ашот Манукян, министром юстиции — Давид Арутюнян.