Беседа с Ламберто Заньером
Президент Серж Саргсян 30 мая принял Генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера, который прибыл в Армению, чтобы обсудить возможности и перспективу продолжения сотрудничества Армении и ОБСЕ.
Президент Республики приветствовал гостя и высоко оценил его сотрудничество с Арменией в должности Генерального секретаря ОБСЕ.
Генеральный секретарь Ламберто Заньер выразил сожаление по поводу прекращения мандата деятельности ереванского офиса ОБСЕ, отметив, что организация, тем не менее, готова и заинтересована в продолжении дальнейшего сотрудничества с Арменией.
Собеседники с обоюдным удовлетворением говорили об участии Армении в деятельности ОБСЕ на всех плоскостях и обсудили возможности углубления и расширения взаимодействия в других форматах.
Во время встречи речь шла также о процессе урегулирования нагорно-карабахской проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ.