Президент Серж Саргсян 30 мая принял Генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера, который прибыл в Армению, чтобы обсудить возможности и перспективу продолжения сотрудничества Армении и ОБСЕ.

Президент Республики приветствовал гостя и высоко оценил его сотрудничество с Арменией в должности Генерального секретаря ОБСЕ.

Генеральный секретарь Ламберто Заньер выразил сожаление по поводу прекращения мандата деятельности ереванского офиса ОБСЕ, отметив, что организация, тем не менее, готова и заинтересована в продолжении дальнейшего сотрудничества с Арменией.

Собеседники с обоюдным удовлетворением говорили об участии Армении в деятельности ОБСЕ на всех плоскостях и обсудили возможности углубления и расширения взаимодействия в других форматах.

Во время встречи речь шла также о процессе урегулирования нагорно-карабахской проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ.