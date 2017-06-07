Президент Серж Саргсян 5 июня посетил Национальный политехнический университет Армении, где присутствовал на торжественной церемонии открытия Центра превосходства.

Центр создан совместными усилиями французской компании “Шнейдер электрик” и российской группы компаний “Ташир”. Центр превосходства открылся в Ереване спустя три месяца, после подписания в Париже Меморандума о сотрудничестве между компанией “Электрические сети Армении”, входящей в состав группы компаний “Ташир”, и французской организацией. Меморандум был подписан в рамках официального визита Президента Сержа Саргсяна во Францию 08.03.2017 года, в присутствии Президента Республики.

В сопровождении министра образования и науки Левона Мкртчяна, президента группы компаний “Ташир” Самвела Карапетяна, президента по странам СНГ компании “Шнейдер электрик” Йохана Вандерплаетса, председателя совета директоров компании “Электросети Армении” Карена Дарбиняна, других официальных лиц и Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье, Президент Республики совершил экскурсию по новому центру, ознакомился с осуществлёнными работами, созданными условиями и возможностями этого насыщенного современным высокотехнологичным оборудованием центра. Центр создан на базе Политехнического университета и станет первым опытом тесного сотрудничества “Шнейдер электрик” и национального учёного сообщества. По заверению ответственных должностных лиц, десятки студентов и молодых учёных будут иметь возможность развивать свои навыки и знакомиться с современными технологиями в сферах энергетики и автоматизации. Новый центр будет полезен также для состоявшихся сотрудников сферы электроснабжения.

В рамках открытия центра состоялась также церемония подписания четырёхстороннего соглашения между представителями компании “Шнейдер электрик”, группы компаний “Ташир”, Национального политехнического университета Армении и компании “Электросети Армении”