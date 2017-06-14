Двадцать шесть депутатов Национального Собрания от блоков “Елк” и “Царукян” на днях обратились в Конституционный суд с требованием признать недействительным и противоречащим Основному Закону положение закона “О местном самоуправлении”.

Дело в том, что в октябре прошлого года в городе Ванадзор прошли выборы Совета старейшин, с итогами которых не были согласны представители партий “Светлая Армения”, “Процветающая Армения” и “Армянское возрождение” (ну и имена пошли). Естественно, они начали бойкотировать заседания совета, хотя мэром и был избран республиканец Мамикон Асланян. Другим кандидатом на пост городского головы был родной брат депутата НС РА Эдмона Марукяна Крист Марукян. Господин Эдмон Марукян вновь избран по списку блока “Елк” депутатом НС, и естественно, продолжает лоббировать интересы родного брата.

Тем временем, избранный в октябре мэр Мамикон Асланян, руководствуясь положениями закона “О местном самоуправлении”, регулярно проводит заседания Совета, принимались решения.

За прошедшее время партия “Светлая Армения” уже успела обратиться в правительство Армении с требованием досрочно распустить Совет старейшин Ванадзора по причине его недееспособности, поскольку три фракции бойкотировали его работу — а значит, Совет просто недееспособен. И действительно, если в течение шести месяцев орган местного самоуправления бездействует, он распускается сам собой. Но республиканцы объясняют ситуацию в свою польщу тем, что за это время вступил в силу новый Закон “Об органах местного самоуправления”, где нет вопроса кворума для проведения заседаний. Кроме того, заседания проводились в присутствии 15 членов Совета (представители РПА и АРФД), а новый Закон вступил в силу с 1 января. Помимо того, что в новом Законе нет понятия о кворуме, имеется четкое определение понятия правомочности органа местного самоуправления.

Что решит КС, покажет, конечно, время, но в аналогичном положении до недавнего времени был и Совет старейшин Гюмри. Впрочем, в работе его последнего заседания приняли участие ранее бойкотировавшие представители “Армянского возрождения”, и проблема там, кажется, решается. Весьма возможно, что на днях нам доведется стать очевидцами возвращения “Армянского возрождения” и в Совет старейшин Ванадзора, чем проблема будет снята с повестки. Однако уж коли депутаты обратились в Конституционный суд, последний должен дать четкий ответ на этот спор, длящийся уже 8 месяцев.

В свое время “РА” писала, что в Гюмри и Ванадзоре, фактически, был апробирован новый Избирательный кодекс, в котором имеется положение о рейтинговой избирательной системе, и ситуация, сложившаяся в двух этих крупных городах — следствие недоработки именно этой системы.