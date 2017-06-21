Посещением Баку сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, несколько дней назад побывавшие в Ереване и Степанакерте, завершили свой региональный визит. В итоговом совместном заявлении международные посредники — послы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США), а также Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик — отметили, что основной целью их визита было обсуждение позиций сторон относительно следующих шагов, направленных на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, после трехсторонней встречи на уровне глав МИД в Москве (28 апреля), а также ознакомление с общей ситуацией в зоне конфликта.

По этим вопросам сопредседатели провели переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване (10 июня) и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку (19 июня), с министрами иностранных дел и обороны двух стран. В ходе визита в Арцах (12 июня) посредники провели консультации с арцахскими властями, а также посетили ряд территорий “вокруг Нагорного Карабаха”, в том числе районы Ковсакан (“Зангелан”), Санасар (“Кубатлу”), Акн (“Лачин”) и Карвачар (“Кельбаджар”). В Баку они встретились с представителями организации, именующей себя “азербайджанской общиной Нагорного Карабаха”.

Согласно заявлению, в ходе встреч в Баку сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавними нарушениями режима прекращения огня, которые имели место накануне их визита в Азербайджан и привели к очередным жертвам на линии соприкосновения. Посредники призвали руководство Азербайджана избегать дальнейшей эскалации ситуации. С аналогичным призывом сопредседатели обратились также к руководству Армении и властям Арцаха. Они призвали стороны предпринять меры по снижению уровня напряженности на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской государственной границе.

В обеих столицах сопредседатели призвали стороны возобновить переговоры, проявив доброжелательное отношение и политическую волю. Они подчеркнули, что это единственный способ обеспечить мир для жителей региона, ожидающих прогресс в урегулировании конфликта. Посредники отметили, что президенты подтвердили намерение возобновить политический диалог с целью найти компромиссное решение по наиболее спорным вопросам процесса урегулирования.

3 июля сопредседатели отправятся в Вену с целью представить доклад участникам Минской группы. Они также планируют в ближайшее время еще раз встретиться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения формата предстоящих работ. Это рядовое и как обычно аморфное заявление с соблюдением паритета никак не отражает царящей в регионе азербайджано-арцахского конфликта напряженности, а тем паче — эскалации Азербайджаном ситуации на границах с Арцахом и Арменией. За два дня до визита посредников в Баку, а именно, 16 июня азербайджанская сторона из противотанковых станковых гранатометов нарушила режим прекращения огня в направлении оборонных позиций одной из воинских частей центрального командования Минобороны Арцаха, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили трое военнослужащих — Араик Матинян, Виген Петросян и Вардан Саркисян (все — 1997 года рождения). 17 июня стало известно об очередной диверсии азербайджанской стороны в северном направлении, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Нарек Гаспарян 1997 года рождения. Трое армянских военнослужащих получили тяжелые ранения, жизнь одного из них, по словам врачей, в опасности.

Есть потери и с азербайджанской стороны. Подобное признание содержится в заявлении МИД Азербайджана, впрочем, без указания числа и фамилий. По сообщениям пользователей соцсетей, тщательно прочесывающих сообщения и комментарии азербайджанцев, в результате карательных мер, предпринятых подразделениями АО Арцаха на акнинском направлении, тяжелое ранение в голову получил заместитель командира бригады Натиг Гурбанов — организатор и руководитель провокации 17 июня. Гурбанов в состоянии комы находится в одной из бакинских спецклиник. Помимо Гурбанова, по информации Пандухта, азербайджанцы понесли еще как минимум одну безвозвратную потерю.

Само по себе признание МИД Азербайджана потерь свидетельствует о том, что потерь в стане азербайджанских ВС может быть много больше, равно как о том, что в те дни на границе с Арцахом азербайджанская сторона предпринимала довольно серьезные боевые действия, вынудив арцахцев предпринять ответные меры. Степанакерт, кстати, предупредил о возможном “неадекватном ответе” на террористические действия Баку.

В принципе, нечто подобное с азербайджанской стороны было ожидаемо. Вопреки всем подписанным соглашениям и устным договоренностям Баку как руководствовался, так и продолжает руководствоваться принципом — “ни дня без выстрелов”. Недавно состоялись очередные азербайджано-турецко-грузинские и азербайджано-грузинские учения, вторые по счету в этом году азербайджано-турецкие учения в Нахиджеване 12-16 июня, проведенных с нарушением международных норм — без уведомления международного сообщества в соответствии с Венским соглашением. И, наконец, 19 июня, в день прибытия международные посредников в Баку, Азербайджан затеял широкомасштабные военные учения в условиях, приближенных к боевым, с участием “до 23 тысяч военнослужащих, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новых средств радиоэлектронной разведки и беспилотных летательных аппаратов”.

Очевидно, что подобная милитаристская накачка азербайджанских ВС должна была вылиться в реальные боевые действия. Полигоном, естественно, является Арцах.

Как показывает жизнь, апелляции к международному сообществу бессмысленны. Адресные заявления, даже если и будут, для Баку — что мертвому припарки. А санкций не будет. Международные организации не применяют в отношении Азербайджана санкций даже в связи с вопиющими фактами арестов, пыток и убийств инакомыслящих алиевским режимом. Если санкции и будут применены, то только в нужное какой-либо из внешних сил время.

Некоторые эксперты говорят о необходимости “наказания Азербайджана” ударами по инфраструктуре. По словам главы центра Modus Vivendi Ара Папяна, жизнь азербайджанских солдат для Баку ничего не значит, даже если за каждого нашего солдата они потеряют десять, это их не остановит. Лишь угроза уничтожения экономической инфраструктуры может отрезвить Баку, убежден он: “Экспорт энергоносителей осуществляется через Евлах, а он находится всего в 40-50 километрах от наших передовых позиций. Когда мы начнем угрожать экспортным путям, Азербайджан поймет, что понесет серьезные потери: если не человеческие, то уж точно экономические. Это должно их отрезвить”.

Политолог, специалист по ведению переговоров, старший консультант компании CM&Partners Артур Мартиросян в интервью verelq.am отметил, что ни формат переговорного процесса, ни структура интересов внешних игроков не предполагают ни мер, ни реальных средств для сдерживания сторон или принуждения к миру. “Беззубые заявления МГ ОБСЕ без конкретных санкций и последствий ничего не стоят в этом плане. Алиев это уже давно понял, и поэтому он пытается навязать армянской стороне собственную игру. Смысл этой игры с нулевым исходом должен быть давно понятен — вялотекущая война на истощение с выбором эскалационных точек во времени на собственное усмотрение. Цель также очевидна — принудить армянскую сторону через потери, к которым она более чувствительна, к уступкам за столом переговоров”, — сказал он.

Поменять эту игру, по его словам, можно, только продемонстрировав другой стороне, что эта игра может приводить к чувствительным для нее потерям: “Алиев не чувствителен к людским потерям. Единственная потеря, к которой он чувствителен — территориальная. Он не поменяет свою смертоносную игру, до тех пор пока его стратегия не будет взломана публичной демонстрацией потери. …В волевом противостоянии сторон, единственный способ сдерживания другой стороны от эскалационных соблазнов — это навязывание своей воли военным способом и поддержание сдерживающего баланса…”

С военной точки зрения, возможно, так оно и есть. Однако есть и политико-дипломатический аспект сложившейся ситуации. Экс-глава МИД Арцаха Арман Меликян неоднократно отмечал, что покуда Ереван и Степанакерт серьезно не пересмотрят собственные подходы на переговорах, ситуация для армянских сторон будет ухудшаться — как на линии соприкосновения, так и за столом переговоров. На семинаре в Армянском центре стратегических и национальных исследований дипломат напомнил, что ни в одной из 4-х принятых в 1993г. СБ ООН по Арцаху резолюций Армения не представлена как государство-агрессор, хотя именно с этой целью Азербайджан и пытается использовать эти документы. Однако всего через месяц после прихода осенью 1993-го к власти Гейдара Алиева Армения вынужденно признала себя стороной конфликта (как и почему это произошло “РА” писала в июне 2010г. в статье “Как и зачем Армению “сделали” стороной конфликта” — Г.М.). До этого Армения не рассматривалась стороной конфликта, таковыми были Степанакерт и Баку. Но после признания Арменией себя стороной конфликта начался процесс по отстранению Арцаха от участия в переговорах, что впоследствии стало, по сути, подходом сопредседателей — проблема стала восприниматься как конфликт между Арменией, якобы оккупировавшей азербайджанские земли, и Азербайджаном.

“Нужно менять философию переговоров, тактику и стратегию. Вопрос территорий не должен быть стержнем переговорного процесса. Этот стержень должен быть заменен другим, который не будет представлять для нас необоснованную угрозу”, — подчеркнул А.Меликян.