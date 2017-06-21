В конце минувшей недели в Национальном Собрании Арцаха состоялся третий Форум армянских политических партий, в котором приняли участие 15 партий из Армении, 6 — из Арцаха, а также парламентские и внепарламентские силы. В центре внимания его участников были вызовы, стоящие перед двумя армянскими государствами.

Приветственное послание участникам форума Президента Республики Армения, председателя Республиканской партии Сержа Саргсяна огласил вице-председатель РПА, председатель постоянной комиссии НС РА по международным отношениям Армен Ашотян.

“В нашей политической культуре необходимо руководствоваться следующим принципом: плюрализм, царящий на политическом поле, совершенно не является помехой для обсуждений и поиска решений стоящих перед нами сложных задач. Я придаю важность тому обстоятельству, что на этот раз организатором мероприятия выступает также Национальное Собрание Республики Арцах. Уверен, что этот формат способен сыграть важную роль в деле развития армянской политической культуры”, — говорится, в частности, в послании.

С приветственной речью выступил также Президент Республики Арцах Бако Саакян.

“Подобные политические мероприятия являются хорошей площадкой для обсуждения и более глубокого понимания вопросов, касающихся армянской государственности, укрепления связей между Родиной и Диаспорой, глобальных и региональных процессов”, — отметил в своем слове глава Республики Арцах, подчеркнув, что представляющие армянское политическое поле партии и силы способны в судьбоносное для армянского народа время объединяться и едиными усилиями защищать интересы народа и государства, назвав такие примеры основой жизнестойкости армянской государственности.

“Политические силы выступают с подобным единством особенно в вопросах, связанных с настоящим и будущим Арцаха. Уверен, что фундаментальным принципом для всех армянских политических сил является то, что Республика Арцах должна быть сильным, демократическим государством, которое всегда в состоянии обеспечить свою безопасность”, — отметил в своем выступлении Президент Саакян.

Приветствовав участников форума, председатель НС РА Ара Баблоян сказал: “Это важная платформа для обсуждения как межпартийных, так и межгосударственных и общенациональных задач.

Политические партии Арцаха и Армении, как организации, находятся на разных политических и избирательных территориях, но проводят проармянскую централизованную деятельность на той же, армянской, территории. У них очень близкие политические программы, политические цели, исходящие из особенностей имеющего две государственности нашего народа, стоящими перед нами вызовами. У наших партий довольно богатый политический капитал, который может эффективно использоваться для достижения этих целей.

Арцахский вопрос, как один из внешнеполитических приоритетов Армении, занимает свое особое место в программах действующих в Армении политических сил. Во всех общегосударственных выборах в своих предвыборных программах они, как отдельную часть, выделяют вопрос Арцаха, отношения с Республикой Арцах, готовы содействовать ее экономическому развитию, защищать ее безопасность и право на самоопределение. Политические силы Армении — надежные партнеры партий Арцаха, готовые предложить им свои возможности в повышении политического опыта, расширении информационной базы и международных связей. Логично, что в политических программах политических партий Арцаха важное место занимают как положения, касающиеся отношений с Республикой Армения, так и общеармянские.

Все политические силы Армении, при определенных программных различиях, как и наш народ, едины вокруг одного вопроса — судьбы Арцаха. Уверен, в вопросе судьбы страны такая же солидарность налицо в случае с партийной палитрой Арцаха. А межпартийное конструктивное сотрудничество еще более усиливает потенциал и возможности, по отдельности имеющиеся у политических сил Армении и Арцаха. Только совместными усилиями можно существующие вызовы перевести в новые возможности, обеспечивая безопасность и развитие республикам Армении и Арцаха.

Убежден, эта площадка внесет свой вклад в обмен опытом и информацией, диалог и развитие в целом политической культуры между политическими партиями двух армянских государств”.

“Пять лет назад вместе с нашими коллегами в Армении мы положили начало процессу, цель которого — создать своеобразную платформу для обсуждения развитий армянского политического поля, выявить вызовы, сопоставить подходы по различным вопросам и наметить возможность совместного использования нашего потенциала в вопросах общенациональной значимости. В третий раз встречаясь сегодня в рамках Форума армянских партий, с уверенностью можем констатировать, что поставленную перед собой задачу мы выполнили. Более того, с каждым разом увеличивается число участников Форума, совершенствуется повестка”, — сказал в своем выступлении председатель парламента Арцаха Ашот Гулян.

На второй день работы форума, проходившего под девизом “Нация, армия, Родина”, с докладами выступили экс-министр обороны РА Вагаршак Арутюнян, экс-глава СНБ РА Давид Шахназарян, экс-спикер НС РА Тигран Торосян, экс-омбудсмен РА Лариса Алавердян, депутаты НС РА Грайр Товмасян, Гагик Минасян, член Комиссии по радио и телевидению РА Тигран Акопян и другие.

По итогам работы форума участники приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится:

“Мы, участники третьей межпартийной конференции, проходившей 16-18 июня в городе Степанакерт в Арцахе, констатируя важность произошедших в Армении и Арцахе конституционных реформ и придавая важность:

Совершенствованию политических систем в обоих армянских государствах,

Последующему осуществлению гарантий прав человека и основных свобод,

Эффективности общественного управления в политических процессах,

Исключительной роли армянских партий в деле становления государственности и необходимости сотрудничества в вопросах общенационального значения,

Необходимости создания платформ для анализа и развития конструктивных возможностей армянских партий,

Повышению развития экономики армянских государств, а также целевой политики социальной справедливости,

Строжайше осуждаем политику Азербайджана по нарушению режима прекращения огня на линии соприкосновения, что сопровождается человеческими жертвами, и в то же время подчеркиваем, что вся ответственность за дальнейшее обострение ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.

Подтверждаем, что исключительной гарантией дальнейшего развития Армении и Арцаха является единая система безопасности, в особенности, армянские ВС.

Констатируем, что антиармянская политика, ведомая Азербайджаном, и угрозы решить карабахский вопрос военным путем серьезно вредят переговорному процессу, возможностям мирного решения вопроса и безопасности в регионе.

Мы подчеркиваем важность решения вопроса на основе права наций на самоопределение и прямого участия Арцаха в переговорном процессе.

Призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международное сообщество быть последовательными в вопросе внедрения механизмов контроля и изучения инцидентов на линии соприкосновения, осудить руководство Азербайджана за деструктивную политику, отказавшись от уравнивающего подхода, и дать адресные оценки, применив к нападающей стороне сдерживающие механизмы.

Констатируем необходимость сотрудничества партий в международных инстанциях в стратегически важных для Армении и Арцаха вопросах.

В рамках визита в Арцах возглавляемая председателем НС Aра Баблояном делегация, в составе которой депутаты НС РА Корюн Нагапетян, Гагик Меликян, Геворг Петросян, Ромик Манукян, Геворг Горгисян и руководитель аппарата-генеральный секретарь НС Ара Сагателян вместе с председателем НС Республики Арцах Ашотом Гуляном 16 июня посетила передовую и одну из воинских частей.

Господин Баблоян ознакомился с условиями службы и быта защищающих границу военнослужащих, подарил воинской части компьютеры, технику и другие необходимые вещи.

Затем члены делегации посетили военный госпиталь, которому от имени спикера НС РА подарены медоборудование и медикаменты. В госпитале A .Баблоян побеседовал с военнослужащими, поинтересовался ходом их лечения и состоянием здоровья, пожелав скорейшего выздоровления.