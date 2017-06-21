Уж чем-чем, а своими авторитетными музыкальными и творческими конкурсами и фестивалями наша страна уже давно не только может гордиться: она прочно завоевала и международное признание.

Но как хорошего человека, так и хороших фестивалей-конкурсов много не бывает. А потому очень скоро в столице состоится новый I Международный музыкальный фестиваль-конкурс “Армения”. Он пройдет с 4 до 12 июля и приглашает пианистов не старше 34 лет.

Организаторы мероприятия — Государственный молодежный оркестр Армении и Европейский фонд поддержки культуры.

Общий призовой фонд конкурса составляет 20 000 евро (1-я премия — 10 000 евро, 2-я премия — 5000 евро, 3-я премия — 3000 евро и специальный приз — 2000 евро).

В авторитетное жюри конкурса войдут пять известных музыкантов-исполнителей из разных стран. На этом престижном конкурсе Армению представит известный пианист, профессор Армен Бабаханян.

Конкурс будет состоять из двух раундов. Пятеро финалистов конкурса примут участие в Международном конкурсе пианистов в Мальте, который состоится в апреле 2018 года. Конкурс проводится в рамках Международного музыкального фестиваля в Мальте (Malta International Music Festival 2018).

В рамках Международного музыкального фестиваля “Армения” выступят Государственный молодежный оркестр Армении, Национальный филармонический оркестр Армении и Национальный камерный оркестр Армении.

Как отмечает художественный руководитель музыкального фестиваля и конкурса Сергей Смбатян, это исключительный случай, когда классическая музыка объединяет лучшие коллективы из Армении и всемирно известных солистов.

В рамках фестиваля пройдет 9 концертов, в которых выступят известный виолончелист Нарек Ахназарян, пианисты Наре Аргаманян и Федор Рудин, скрипач Роман Ким и другие известные солисты.

На гала-концерте фестиваля ожидается выступление всемирно известного скрипача Максима Венгерова, что не только придаст вес новому музыкальному смотру, но свидетельствует о его успешном старте.