По предложению художественного руководителя и исполняющего обязанности директора Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиарова Константина Орбеляна, известный оперный режиссер-постановщик, продюсер Андрейс Жагарс станет его советником на общественных началах по международным вопросам.

Уже достигнута договоренность, согласно которой в рамках 85-го театрального сезона Театра оперы и балета Армении А.Жагарс осуществит постановку оперы “Травиата” Д.Верди. К слову, в “Травиате”, поставленной Жагарсом в Рижском оперном театре, в свое время выступила дочь Гегама Григоряна — Асмик Григорян.

Командор ордена Почетного легиона, Офицер ордена Оранских-Нассау, Андрейс Жагарс в 1996-2013гг. занимал должность гендиректора Латвийской национальной оперы (Рига). Под его руководством Латвийская опера стала одним из ярких оперных театров Европы со своим собственным творческим лицом. В 2003 году дебютировал в области оперной режиссуры, поставив на музыкальном фестивале в Далхалле (Швеция) и в Латвийской опере “Летучего голландца” Р.Вагнера. С 2004 года до 2010 года он поставил на сцене оперы “Демона” А.Рубинштейна, “Пиковую даму” П.Чайковского, “Леди Макбет Мценского уезда” Д.Шостаковича, “Травиату” Дж.Верди, “Кармен” Ж.Бизе и др. За пределами Латвии поставил оперы “Набукко” Дж.Верди (2006, Москва, Новая опера), “Вертер” Ж.Массне (2008, Эрфурт), “Князь Игорь” А.Бородина (2009, Эссен), “Кармен” Ж.Бизе (2010, Болонья), “Бал-маскарад” Дж.Верди (2010, Санкт-Петербург, Михайловский театр), “Трубадур” Дж.Верди (2010, Клагенфурт, 2011, Загреб) и т.д.

В январе-феврале 2016 года вместе с солисткой балета Большого театра, народной артисткой России Илзе Лиепа был ведущим проекта “Большой балет−2016” (второго сезона проекта “Большой балет”) российского телеканала “Культура”. На данный момент он является художественным руководителем фестиваля “Балтийские музыкальные сезоны”, продолжает работать в качестве постановщика и преподает в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). В последние годы активно занимается педагогической работой с молодыми актерами музыкальных театров, дает мастер-классы, участвует в жюри международных конкурсов вокалистов. Андрейс Жагарс был в составе жюри недавно завершившегося XIII Международного конкурса им.А.Хачатуряна.