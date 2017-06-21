Президент Серж Саргсян 17 июня присутствовал на церемонии открытия в Ереване офиса компании Soft Construct. Компания действует в сфере информационных технологий, в частности, занимается многопрофильным программированием. Созданная в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии компания Soft Construct в настоящее время открыла офисы в 14 странах мира и имеет более 500 партнеров.

В сопровождении мэра Еревана, министра транспорта, связи и информационных технологий РА и основателей компании Президент Республики совершил экскурсию по только что открытому офису компании Soft Construct, который находится в столичном административном районе Норк-Мараш. Президент ознакомился с осуществлёнными инвестициями, созданными рабочими местами, предложенными услугами и программами развития компании.

Президенту представили также возможности находящегося на капитальном ремонте второго корпуса компании и намеченные программы.

Президент Саргсян в ходе визита ознакомился также с другими направлениями деятельности группы компаний “Братья Бадалян”, которая является основателем ереванского офиса Soft Construct.

Было отмечено, что входящие в группу компании в настоящее время имеют 2203 сотрудника, и в 2017 году намечается увеличить эту цифру еще на 300.

Затем Серж Саргсян посетил офис ещё одной компании сферы информационных технологий — PicsArt, которая действует по соседству с Центром креативных технологий Тумо в столичном административном районе Ачапняк. Основанная в 2011 году в США компания PicsArt в настоящее время имеет офисы в Сан-Франциско, Токио и Ереване.

В сопровождении основателей компании и государственных официальных лиц, ответственных за сферу, Президент совершил экскурсию по армянскому офису компании PicsArt, ознакомился с достижениями компании за три года, прошедших со времени её основания, с целями и программами развития на ближайшие годы, среди которых PicsArt придаёт особое значение развитию отраслей искусственного интеллекта и машинного обучения.

По заверению ответственных должностных лиц компании, она будет стимулировать развитие сферы информационных технологий в Армении и способствовать повышению конкуренции, а также привлечению международных инвестиций и созданию новых армянских стартап-компаний.