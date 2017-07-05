Государство, Экономика Июль 05, 2017 | Автор : admin

В ходе состоявшегося под председательством премьер-министра Карена Карапетяна совещания в Лорийской области были обсуждены текущие результаты мероприятий, осуществленных по сферам в рамках программ развития области и общин, а также предстоящие работы.

Губернатор Лорийской области РА Артур Налбандян доложил о шагах, осуществленных в направлении улучшения социально-экономического положения области, о макроэкономических показателях, инвестиционных программах, об исполнении бюджетов общин в части собственных доходов. Во исполнение поручения премьер-министра представлено 25 инвестиционных бизнес-программ стоимостью около 10 млрд драмов.

Коснувшись вопроса эффективной реализации программ развития областей, премьер-министр сказал: “Областная власть должна понимать преимущества области, объективные и субъективные причины экономического положения, и на основе этого мы должны обеспечить экономический рост. Чем можем им помочь? Мы обсудили стратегию каждой области, но необходимо еще раз коснуться этих вопросов”.

В связи с выполнением бюджетов Карен Карапетян отметил, что есть недостатки в планировании, потому что не было мотивации увеличения бюджета общины. Глава правительства поручил губернатору Лорийской области представить соответствующий анализ планирования бюджетов общин и их исполнения. Премьер-министр также поручил проявлять строгую последовательность в деле реализации программы “Чистая Армения”, осуществлять работы по вывозу мусора и санитарной очистке более организованно и максимально быстро. “Мы хотим, чтобы наши граждане жили нормально. Муниципальное управление крайне важно. Какие бы умные вещи мы ни задумали в Правительстве, если в общине, на местах работа не будет вестись, это не будет стоить и ломаного гроша, потому что гражданин в первую очередь составляет мнение о государстве в результате контактов с муниципальной властью, для него муниципальная власть является отражением государственной власти”, — сказал глава правительства.

Участники встречи высказали ряд предложений по привлечению учителей-специалистов в сельские школы, обеспечению доступности дошкольного образования и реформированию сферы. Глава правительства поручил обсудить их с министром образования и науки и представить варианты рациональных решений.

Премьер-министру доложили также об обеспечении сельскохозяйственной техникой при поддержке государства, подготовке и переподготовке специалистов по сельскохозяйственным специальностям, внедрении противоградовых станций. В частности, относительно подготовки и переподготовки специалистов разработана соответствующая концепция. Придавая важное значение организации краткосрочных и эффективных учебных курсов, Карен Карапетян поручил обсудить концепцию с заинтересованными ведомствами.

В конце обсуждения премьер-министр Карапетян отметил, что при необходимости подобные встречи будут проводиться на регулярной основе и одновременно призвал представителей областной власти не ждать таких визитов для того, чтобы поднимать вопросы. “Если аппарат администрации Лорийской области, руководители общин хотят, чтобы их задачи решились, нужно очень интенсивно поднимать их перед министерствами. А если министры хотят осуществить свои программы, они должны сделать областные администрации своими союзниками и пропагандистами своей философии. Нужно работать регулярно, в каждодневном режиме. Вы должны быть движущей силой развития вашей области. Мы это лучше вас не представим, и поочередно решая эти задачи, нужно двигаться вперед”, — отметил Карен Карапетян, добавив, что в конце года работа губернатора будет оценена по понятно сформулированным критериям.