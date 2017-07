Регион Июль 12, 2017 | Автор : admin

Официальные, равно как и неофициальные структуры Азербайджана давно взяли на вооружение методику искажения, фальсификаций, перевирания фактов и заявлений. Не отстают от них азербайджанские СМИ, с подачи различных ведомств активно распространяющие дезинформацию. Однако на сей раз представители азербайджанской прессы зашли слишком далеко, попытавшись представить откровенную дезинформацию в качестве “фактов”.

Напомним, что вечером 4 июля азербайджанская сторона пошла на очередную провокацию, обстреляв позиции Армии обороны Нагорного Карабаха в том числе из реактивных установок турецкого производства. Карабахская сторона для подавления активности противника была вынуждена пойти на ответные меры. В ходе перестрелки погибли две жительницы азербайджанского села Алханлу — двухлетний ребенок и ее бабушка. Был ли трагический инцидент следствием попадания снаряда с карабахской стороны или ВС Азербайджана сами обстреляли собственное село с целью обвинить НКР, пока остается вопросом.

Карабахская сторона и ранее неоднократно заявляла, что вся ответственность за последствия провокаций ложится на власти Азербайджана. Тем более, что военное руководство в Азербайджане размещает военные объекты на территории или в непосредственной близости от сел, используя гражданское население в качестве живого щита. Одновременно, армия не позволяет населению покидать села, ставя население в еще худшую ситуацию.

После событий 4 июля азербайджанская сторона в свойственном ей истерическом тоне пытается представить все заявления как прямые обвинения в адрес Армении. Увлекшись, азербайджанские СМИ распространили выдуманные сообщения.

Сначала СМИ, ссылаясь на представителя МИД АР, сообщили о том, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик “начинает расследование”, затем сообщили о том, что посол Каспшик “посетил место гибели двухлетней Захры и ее бабушки”.

Корреспондент Новости Армении — NEWS.am обратилась с официальным запросом в секретариат ОБСЕ с вопросом о том, соответствуют ли данные сообщения действительности. В официальном ответе из Управления Каспшика сообщается, что “По просьбе азербайджанской стороны и следуя указаниям посла Каспшика, который находился в Вене для информирования Минской группы, 5 июля в деревню отправился один полевой помощник из офиса личного представителя Действующего председателя, в то время как другой помощник в то же время направился на противоположную сторону, на участок линии соприкосновения, пострадавший от инцидента. У офиса нет мандата на расследование, но оба полевых помощника смогли ознакомиться с ситуацией на месте”.

Как явствует из ответа, посол Каспшик не посещал село Алханлу, как это пытаются представить азербайджанские СМИ. Более того, личный представитель действующего председателя не начинал расследование, как это утверждает представитель МИД Азербайджана. К сведению Хикмета Гаджиева, именно азербайджанская сторона отказывается от внедрения механизмов расследования инцидентов. В отличие от Баку, Ереван и сопредседатели Минской группы ОБСЕ настаивают на внедрении соответствующих механизмов. Этот и подобные ему инциденты, а еще больше реакция азербайджанской стороны, не гнушающейся трагедии ради усугубления антиармянской истерии, наглядно показывают — зачинщику инцидентов выгодно существующее положение вещей.

После публикации Новости Армении — NEWS.am и выявленного факта попытки дезинформировать международное сообщество, в Баку передумали, пояснив, что, говоря “Каспшик”, имели в виду полевого помощника Геннадия Петрика. При этом официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев с упорством, достойным лучшего применения, продолжает утверждать, что полевой помощник посетил село Алханлу, “проведя там собственное расследование”. Для “полиглотов” из соседнего государства приводим отрывок оригинала английского текста: “The Office does not have the mandate to investigate, but both field assistants were able to get acquainted with the situation on the spot”.

В качестве окончательного “довода” зверств армянских военных приводится то обстоятельство, что село Алханлу находится в километре от линии соприкосновения. А известно авторам публикации, на каком расстоянии находился дом семьи Халапян из карабахского села Талыш? Дом, в котором ворвавшиеся в село азербайджанские варвары зверски расправились с тремя пожилыми людьми. Не припоминается, чтобы компетентные службы Азербайджанкой Республики провели хоть какое-то расследование, равно как и по фактам обстрела школы, гибели и ранения детей, обезглавливания и глумления над армянскими военнослужащими, живыми и погибшими. Напротив, особо “отличившихся” первое лицо этого государства поблагодарило лично.

Не вызывает сомнений, что материал, опубликованный в азербайджанском СМИ, писался в другом ведомстве, иначе автор хотя бы потрудился ознакомиться с публикациями собственного СМИ, вместо того, что обвинять других в невнимательности.

И в заключение, по информации из карабахских источников, для ознакомления с ситуацией на месте полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович 5 июля посетил в Нагорном Карабахе место обстрела азербайджанскими ВС.

Мариам ЛЕВИНА