Регион Июль 14, 2017 | Автор : admin

Иран обеспокоен эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.

По его словам, рост напряжённости не в интересах народов Армении и Азербайджана, сообщает агентство Fars. “Иран предпримет все усилия для снижения напряжённости в этом регионе”, — заявил Касеми.

Представитель МИД Ирана выразил надежду на восстановление мира и стабильности в регионе и предостерег от вражеских заговоров, направленных на провоцирование насилия. Ранее спикер парламента Ирана Али Лариджани в ходе встречи со спикером Национального собрания Армении Ара Баблояном заявил, что вовлечённость Израиля в карабахский конфликт приведет к негативным последствиям. По словам Лариджани, проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться без внешнего вмешательства, сообщает агентство Mehr.