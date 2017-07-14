Государство, Регион Июль 14, 2017 | Автор : admin

На днях вице-спикер НС, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов встретился с журналистами и представил официальную позицию Армении по ряду актуальных вопросов.

Азербайджан перешёл все допустимые границы

Коснувшись, в первую очередь, организованной сопредседателями МГ ОБСЕ недавней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, он особо выделил три важных позиции. Первая — сопредседатели в очередной раз подтвердили свою позицию относительно решения Арцахского конфликта исключительно мирным, переговорным путем. Вторая — армянская сторона еще раз подтвердила, что без реализации Венских и Санкт-Петербургских договоренностей обеспечить прогресс в переговорах невозможно. И третья — Азербайджан на практике не реализует вышеупомянутые договоренности.

“Армянская дипломатия будет продолжать настаивать и призывать мировое сообщество предпринять в отношении Азербайджана действенные механизмы, чтобы Азербайджан выполнил договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге. Мировое сообщество должно искать пути к тому, чтобы Азербайджан выполнил эти договоренности”, — сказал он, добавив, что в процессе урегулирования конфликта основополагающим должно быть право народа Арцаха на самоопределение, его полноценная реализация, а к территориальной целостности соседнего государства Арцах не имеет никакого отношения, поскольку ни дня, ни часа, ни минуты не был в составе независимого Азербайджана.

Господин Шармазанов также подчеркнул, что Азербайджан искусственно создает самые различные препятствия, дабы скрыть истинную картину, поскольку именно он является агрессором. На вопрос, неужто сопредседатели МГ ОБСЕ не знают, кто истинный агрессор, а кто вынужден защищаться, вице-спикер НС ответил: “Все, конечно, знают. …Последнее заявление сопредседателей доказало, что Азербайджан перешел все допустимые границы, и они адресно отметили Азербайджан, как инициатора последних событий на линии соприкосновения”. Он также добавил, что это уже тенденция позитивного изменения ситуации в нашу пользу.

Российско-азербайджанские отношения

Дикое отношение Азербайджана к гражданам РФ армянского происхождения и заявление по этому поводу с российской стороны являются знаком того, что в российско-азербайджанских отношениях наступили не лучшие времена, заявил Эдуард Шармазанов.

“В заявлении погранслужбы РФ четко указан термин НКР (на днях, по завершении совместных армяно-российских учений погранслужба РФ распространила пресс-релиз, в котором была использована аббревиатура НКР — ред.), от которого в Азербайджане подняли шумиху в СМИ. Скажу, что это не было случайным заявлением. Дикое отношение Азербайджана к гражданам РФ армянского происхождения и заявление по этому поводу с российской стороны являются месседжем о том, что в российско-азербайджанских отношениях наступили не лучшие времена. Я не исключаю, что эти 2 страны продолжат свое сотрудничество, поскольку у РФ имеется свой интерес в регионе, однако то, что РФ направляет четкий месседж Азербайджану, — факт”, — сказал Шармазанов.

Коснувшись по просьбе журналистов темы поставок РФ оружия Азербайджану, Э.Шармазанов отметил: Армения представляла свою позицию по данному вопросу многократно, в том числе и в присутствии российской стороны. “Наша позиция неизменна: Азербайджан не то государство, которому можно продавать оружие. Оружие можно продавать стране, которая использует его исключительно в целях самозащиты”, — сказал вице-спикер парламента РА. С другой стороны, по словам Э.Шармазанова, продажа оружия не должна препятствовать углублению стратегических, военно-политических отношений Армении и России. “Мы не должны обуславливать армяно-российские отношения лишь отношениями России и Азербайджана”, — сказал он.

Что же касается документов, оказавшихся в распоряжении болгарской газеты “Труд” о том, что азербайджанская авиакомпания “Шелковый путь” использует дипломатические рейсы для поставок оружия террористическим организациям по всему миру, в том числе “Исламскому государству”, то господин Шармазанов заявил, что Армения предпримет активные шаги для представления этой проблемы мировому сообществу. И в этом плане большую работу предстоит проделать армянским делегациям в международных организациях. “Это очень важный вопрос не только в плане региональной безопасности, но и в контексте глобальной борьбы с терроризмом. Террористические государства не бывают с горами и копытами. Азербайджан по своей сути террористическое государство”, — сказал он, напомнив прошлогодние апрельские события, когда Азербайджан еще раз доказал всему миру, что способен на варварские средневековые деяния.

“С РФ у нас имеется очень богатая договорно-правовая база, и за эти годы в оборонной сфере мы обеспечили серьезное сотрудничество, которое будет продолжаться и впредь”, — сказал он, добавив, что союзнические отношения вытекают из интересов и Армении, и России.

Азербайджано-турецкие отношения

“Мы имеем дело не только с Азербайджаном, но и напрямую поддерживающей его Турцией”, — коснувшись темы, сказал вице-спикер. Он напомнил, что после прошлогодней апрельской войны Турция выступила с четырьмя антиармянскими заявлениями, поощряя азербайджанскую агрессию в отношении мирных граждан Арцаха.

Будучи убежден, что главная угроза нашей национальной безопасности исходит от Турции, только потом Азербайджана, господин Шармазанов выразил уверенность, что пантюркистская политика Турции не изменится и после решения карабахской проблемы. “Турки не могут смириться с существованием одного армянского государства в регионе, что уж говорить о двух. Но вопреки их чаяниям, наши государства будут”.

Говоря о возможности возобновления широкомасштабных боевых действий в Арцахе, вице-спикер НС отметил, что сегодня главной проблемой в мире является сирийский кризис, и сверхдержавы не позволят Азербайджану начать широкомасштабную войну. “Я исключаю вероятность широкомасштабной войны в Арцахе. Это обусловлено также встречей Трамп-Путин. Сегодня первым вопросом в мире является сирийский кризис, и в целом президенты двух сверхдержав, России и США, пришли к соглашению о прекращении огня, по крайней мере, на юге Сирии. И никто не позволит Азербайджану открыть новую горячую точку вблизи сирийского региона, что может привести к серьезным последствиям”, — сказал Шармазанов, не исключив, что Азербайджан будет совершать определенные действия. Но ему необходимо учесть, что их потери будут намного больше. “Во время апрельской войны Азербайджан также не решил свои задачи, он не смог захватить какой-либо населенный пункт”, — заявил Шармазанов.