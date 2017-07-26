Государство Июль 26, 2017 | Автор : admin

31 июля — первый день слушаний по делу Самвела Бабаяна и других, которые состоятся в суде общей юрисдикции Кентрон и Норк Мараш под руководством судьи Аршака Варданяна. Арменпресс представил содержание обвинительного заключения, предъявляемого подсудимым.

Самвелу Бабаяну предъявляется обвинение в подстрекательстве группы лиц (по предварительному согласию) к незаконному приобретению, хранению и перевозке ЗРК “Игла”, а также приобретению преступным путем имущества в результате обмена.

Санасару Габриеляну и Армену Погосяну предъявляется обвинение в том, что, войдя в преступный сговор с группой лиц, они незаконно приобретали, хранили и перевозили ЗРК “Игла.

Карен Кочарян, Андраник Кочарян, Жора Кочарян, Давид Арутюнян обвиняются в содействии искажению информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном использовании.