Президент Серж Саргсян 29 сентября присутствовал на торжественной церемонии открытия XIII ежегодной выставки DigiTec Expo-2017, которая состоялась в выставочном комплексе “Ереван Экспо” компании “Ереванский Научно-исследовательский институт математических машин”.

На проходящей с 29 сентября до 1 октября под девизом “Праздник для технологического армянства” технологической международной выставке представлены армянские технологические и многочисленные другие новинки, в том числе продукция и услуги стартап-компаний, а также инновационные идеи и технологические решения школьников, тенденции развития рынка и инновации. Для посетителей выставки есть информация также о вакантных рабочих местах. В рамках DigiTec Expo-2017 будут проводиться деловые встречи, конкурсы и семинары.

Участвующие в выставке этого года 150 компаний, помимо авторитетных отечественных компаний, включают также ведущие компании сферы из разных стран мира: Японии, Китая, Индии, США, Канады, Великобритании, России, Швеции, Австрии, Германии, Греции, Латвии, Литвы и др. После торжественной церемонии открытия технологической выставки Президент Республики обошёл выставочные павильоны, ознакомился с продукцией и услугами компаний, побеседовал с участвующими в выставке специалистами об их текущей деятельности, задачах и планах дальнейшего развития.

Выставку DigiTec Expo-2017 посетил также премьер-министр Карен Карапетян. Он обошёл павильоны, ознакомился с продукцией, предоставляемыми услугами, программами развития компаний, имеющимися у них проблемами. Компании выступили с различными инициативами, которые Карен Карапетян предложил обсудить с Министерством транспорта, связи и информационных технологий РА и результаты представить в правительство.

В числе других экспонатов, на выставке представлен произведённый в Армении первый электромобиль с автопилотом. Машина выставлена на технологической выставке DigiTec . Это совместная работа компании National instruments и армянских специалистов. Разработана и создана она частным предпринимателем, инженером Давидом Геворгяном.

В беседе с Арменпресс Д.Геворгян отметил, что он уже два года ездит на ней по Еревану: “Она разработана на основе обычного автомобиля. Некоторые узлы импортированы, остальные собраны в Армении. Так, некоторые узлы систем зарядки и торможения изготовлены у нас, а батареи и двигатель импортированы. Машина собрана за 4-6 месяцев, не считая времени на импорт узлов”.

Особенность электромобиля в том, что он не сделан с нуля, а собран на базе существующего автомобиля, на который установлена электрическая система. Можно взять любую машину и переделать её в электромобиль. Это и легче, и дешевле. Конкретно на зарядку аккумуляторов этой машины уходит 2-3 часа. 2 часа при ускоренной, и 3 часа — при обычной зарядке. Проехать можно 50 км, но на этой модели есть возможность установки батарей с четырёхкратным увеличением пробега, до 200 км”, — сказал инженер.

Представитель компании National Instruments системный инженер Гурген Мардоян подчеркнул, что на машине есть узлы, которые работают на самоуправление. “Узлы автопилота — это радар, видеокамеры, борткомпьютер, определяющий действия автомобиля без вмешательства водителя. Сейчас у нас установлена система автоторможения. Радар тормозит машину при опасности. Эти системы разработаны в сотрудничестве с армянскими организациями. В дальнейшем мы установим на неё систему самоповорота руля в экстренных случаях”, — сказал Мардоян, добавив, что вся система в целом разработана и собрана в Армении. При этом выразил уверенность, что Армения может начать производство электромобилей.