Нефтеносный Киркук, в 2014г. освобожденный от боевиков террористической организации “Исламское государство” (ИГ) курдскими военизированными отрядами пешмерга, стал ареной новых боев. Утром 16 октября правительственные войска Ирака предприняли военное вторжение в Киркук и, по поступившим оттуда сообщениям, установили полный контроль над этим единственным городом спорной провинции. Как утверждают в Багдаде, за время операции под контроль центра удалось вернуть крупнейшую в провинции военную базу K1, местный аэропорт, а также несколько объектов нефтегазовой инфраструктуры, в том числе месторождения и НПЗ, принадлежащие иракской госкомпании.

Официально Киркук не входит в состав Иракского Курдистана, но контролируется пешмерга, а референдум 25 сентября прошел не только на территории собственно Иракского Курдистана, но и в Киркуке и в ряде других иракских провинций, которые попали под контроль курдских отрядов пешмерга в ходе борьбы с боевиками ИГ. Однако именно Киркук, в окрестностях которого добывается 40% иракской нефти, стал главным камнем преткновения в отношениях между Багдадом и Эрбилем. Курды, подчеркивая тот факт, что именно их силами Киркук был освобожден от террористов, считают, что он должен принадлежать им. Багдад, не признающий ни референдума, ни его итогов, не собирается его уступать. Отправка иракских войск на территории, на которые претендуют курды, в том числе и в Киркук, изначально присутствовала в пакете ответных мер Багдада.

Главное командование пешмерга назвало нападение иракских военных на Киркук “объявлением войны”. В распространенном по этому поводу заявлении курды предупреждают, что правительство Ирака заплатит “высокую цену” за инициирование конфликта, сообщает курдский канал Rudaw. В заявлении отмечается, что военное вторжение в районы, контролируемые пешмерга в провинции Киркук, делается в отместку против права народа голосовать за свою судьбу. По словам курдов, иракские силы использовали американское оружие, которое они получили для войны против ИГ”.

США экипировали, снабжали и тренировали как иракские силы безопасности, так и вступившие с ними в бои силы курдского ополчения пешмерга. Комментируя нападение иракских войск на Киркук, президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон не принимает ни одной из сторон конфликта между официальным Багдадом и Иракским Курдистаном, но конфронтация между ними внушает обеспокоенность. “Мы не принимаем ни одной из сторон в столкновении между курдами и Багдадом. Но нам не нравится сам факт, что они находятся в конфликте”, — сказал он.

Пентагон призвал курдов и центральное правительство Ирака к переговорам. “Мы призываем к диалогу”, — сказал представитель Пентагона полковник Роберт Мэнниг журналистам. По его словам, США по-прежнему поддерживают единый Ирак.

Означает ли это, что США, дислоцировавшие на территории Иракского Курдистана пять американских военных баз, не собираются каким-либо образом воздействовать на стороны для разрядки ситуации? Тогда о каких “суровых последствиях” предупреждает Багдад американский сенатор Джон Маккейн в случае возможного использования Ираком американского оружия против курдов?

“Соединенные Штаты предоставили правительству Ирака оборудование и подготовку для борьбы с ИГ и защиты от внешних угроз, а не для нападения на части одного из своих региональных правительств, которые являются давним и ценным партнером Соединенных Штатов”, — говорится в опубликованном заявлении председателя комитета вооруженных сил Сената, передает РИА Новости. Маккейн призвал Багдад “не совершать ошибку”. “Иначе будут суровые последствия, если мы продолжим наблюдать, как американское оборудование используется неверным способом”, — добавил влиятельный сенатор.

Ситуацией обеспокоены и Евросоюз, и ООН. Правительство Турции приняло решение закрыть воздушное пространство страны для курдской автономии Ирака. По словам вице-премьера ТР Бекира Боздага, также решено начать передачу КПП “Ибрагим Халиль” на турецко-иракской границе под контроль иракского правительства.

Руководитель египетского Центра исследований в области безопасности Халед Окаша считает, что причиной эскалации конфликта между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном стало отсутствие каких-либо значимых политических инициатив урегулирования. “Каждая из сторон придерживается своей позиции, противоположной позиции оппонента, при отсутствии политико-дипломатических усилий, прорывной инициативы, которая могла бы остановить такую эскалацию”, — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, ситуация в Ираке в ближайшее время останется взрывоопасной. “Я считаю, что события в Ираке могут пойти по пути дальнейшей эскалации. Возможно, будут столкновения между силами пешмерга и народным ополчением в Киркуке, потому что перспектив политической разрядки пока нет”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, каждая из сторон попытается с помощью военной силы укрепить свои позиции, что может только усугубить кризис. “Возможно, не будет масштабных боевых действий, так как обе стороны попытаются лишь установить новый статус-кво, изменить политическую ситуацию на севере Ирака, но в любом случае будут потери с обеих сторон”, — заключил египетский эксперт.

Любопытно, однако, что, по сообщениям из Киркука, иракские военные, а также шиитские ополченцы из правительственной организации аль-Хашд аш-Шааби заняли ряд ключевых нефтегазовых объектов провинции, военную базу, а затем и сам город Киркук, практически не встретив сопротивления. По словам информированного собеседника РИА Новости, несколько тысяч бойцов пешмерга отступили со своих позиций ранним утром после появления соответствующего приказа. “Погибшие члены пешмерга — это те, кто ослушался приказа и решил оказать сопротивление шиитским ополченцам”, — сказал источник. По его словам, командиры отрядов пешмерга, отвечавшие за оборону восточных рубежей провинции Киркук, а также ее административную столицу, являются членами партии Патриотический союз Курдистана (ПСК).

“Ряд высокопоставленных членов этой партии, в том числе Павел Талабани (сын недавно скончавшегося лидера ПСК и эс-президента Ирака Джалаля Талабани), несколько дней назад провели сепаратные переговоры с Касемом Сулеймани (командующий спецподразделением “Эль-Кудс” в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), темой которых стала сдача без боя провинции Киркук”, — сказал информированный собеседник.

Все это довольно странно, если исходить из заявлений Эрбиля и пешмерга о готовности биться за Киркук до последнего. Так было и после переговоров между президентом Ирака Фуадом Масумом и лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани 15 октября, которые, по сообщениям целого ряда региональных СМИ, якобы, закончились безрезультатно именно из-за выдвинутого Багдадом предусловия по статусу Киркука — Эрбиль отверг требование отказаться от итогов референдума о независимости и заявил о готовности к переговорам без предусловий.

Версий о причинах “странностей” происходящего в Киркуке выдвигается немало. Одна из них заключается в том, что ведущаяся “игра” направлена на то, чтобы отложить реализацию итогов референдума до, что называется, “лучших времен”.