Государство Октябрь 18, 2017 | Автор : admin

В ходе рабочей встречи с Президентом Республики председатель Государственного комитета кадастра недвижимого имущества при правительстве РА Мартин Саргсян 13 октября доложил о реализуемых в сфере реформах и ожидаемых результатах, достижениях системы кадастра в последний период, планах на будущее, а также возможностях решения существующих проблем.

Председатель комитета, в частности, представил реализуемую в направлении проводимых структурных реформ работу, направленные на повышение качества обслуживания граждан. Он также проинформировал о расходовании привлеченных средств, тенденциях стабилизации на рынке недвижимого имущества. В этом контексте Мартин Саргсян доложил также о формировании полноценной и уточненной базы данных недвижимого имущества, увеличении числа электронных услуг, оказываемых в онлайн-режиме и о шагах, реализованных и намечаемых в направлении расширения оказываемых услуг и улучшения качества обслуживания. Он подчеркнул важность внедрения современных электронных программ с целью развития отмеченных направлений, что будет способствовать также укреплению связи с другими сферами и проведению совместных мероприятий.

Председатель Государственного комитета кадастра представил Президенту Республики работу по созданию картографической основы геоинформационной системы городов Ереван, Гюмри и Ванадзор, а также создание геопортала — работающей в онлайн-режиме цифровой площадки, которая содержит географические территориальные данные и наделена соответствующими инструментами анализа и поиска. На этой площадке включены заинтересованные органы государственного управления РА, а также организации, управляющие сетевой инфраструктурой.

Мартин Саргсян отметил, что с целью наиболее эффективной организации работ намечается в ближайшие годы создать в системе государственного комитета кадастра единую геоинформационную систему, которая будет включать в себя создание базовой основы всех городов, в том числе, топографические карты, карты административных границ, недвижимого имущества, водного хозяйства, рельефа, сетевых инфраструктур и др.

Доложено также о ходе работ по созданию геоинформационной системы прибрежных территорий озера Севан, которую выполняет комитет на основании прежних поручений Президента РА. Работа включает в себя формирование цифровой модели местности и рельефа территорий, находящихся на высоте 1900-1905 метров. Учитывая, что для этого использовался существовавший по положению на 2010 год геодезический материал, по словам Мартина Саргсяна, в настоящее время с государственной некоммерческой организацией “Национальный парк Севан” ведутся работы в направлении включения изменений 2010-2017гг. в вышеуказанную систему. Председатель комитета заверил, что намеченные работы дадут возможность в будущем максимально точно осуществлять прогнозы относительно возникающих по причине повышения уровня озера Севан прибрежных проблем.

На основании доклада поручено правительству сформировать межведомственную рабочую группу из заинтересованных органов для уточнения картографических работ на всей территории республики и параллельно с этим реализации полного мониторинга земельного фонда, представив на обсуждение правительства предложения относительно графика и соответствующего финансирования.

Одновременно, с целью обеспечения полноценности данных о существующих субъектах права в единой электронной базе данных кадастра, поручено министру территориального управления и развития совместно с председателем Государственного комитета кадастра недвижимого имущества при правительстве в сжатые сроки обобщить получаемые от общин необходимые данные.

С целью расширения услуг и дальнейшего улучшения качества обслуживания председателю государственного комитета кадастра недвижимого имущества поручено вместе с министром иностранных дел обсудить возможность создания необходимых средств для реализации консульскими органами РА функций, присущих обслуживающим учреждениям кадастра, представив на обсуждение правительства предложения относительно соответствующих юридических регулирований. Председателю Государственного комитета кадастра недвижимого имущества поручено также принять меры в направлении совершенствования законодательства, регулирующего деятельность по рыночной оценке, увеличив ответственность и подотчетность организаций, осуществляющих оценочную деятельность.