Регион Октябрь 27, 2017 | Автор : admin

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 24 октября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха.

В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В частности, Левон Мнацаканян представил послу Анджею Каспшику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК “Спайк” и минометов.

Отметим, 22 октября ВС Азербайджана, нарушив достигнутые недавно на состоявшейся в Женеве по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ встрече президентов Армении и Азербайджана договоренности, в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск (Мартакерт-Матагис) применили артиллерийское оружие. Как сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Арцах, противник произвел в направлении армянских позиций выстрелы из минометов (5 снарядов) и ПТРК “Спайк” (1 ракета). А 23 октября, около 15:05, в восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив ПТРК “Спайк”.

Напомним, что, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 25 октября провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса Мартин Шустер (Германия), а также представитель Группы планирования высокого уровня ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели (Ирландия).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевые помощники ЛПДП ОБСЕ Генадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова), а также представитель ГПВУ ОБСЕ, подполковник Александр Непокрытых (Россия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.