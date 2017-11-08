Президент Серж Саргсян 6 ноября в Большом зале филармонии имени Арама Хачатуряна присутствовал на торжественном вечере, посвящённом 85-летию Союза композиторов Армении.

В связи с юбилеем Союза Президент Республики за выдающиеся заслуги в сфере музыкального искусства, значительный вклад, а также по случаю 85-летия Союза композиторов Армении вручил высокие государственные награды и присвоил звания группе деятелей искусства, которые являются членами Союза.

Поздравив с 85-летием Союза композиторов Армении, Президент Саргсян пожелал новых творческих успехов во славу армянского музыкального искусства и армянского народа, а Союзу — заботы о произведениях композиторов. Вечер завершился концертом закрытия IV Фестиваля современной армянской музыки. Цель фестиваля — популяризировать и представить сообществу любителей музыки произведения представителей современной армянской композиторской школы.