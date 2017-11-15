У премьер-министра Карена Карапетяна 11 ноября состоялось совещание по подготовительным работам намеченных в 2018 году в Армении трех крупных мероприятий: саммита Франкофонии, 100-летия Республики Армения и героических майских сражений и 2800-летия основания Еревана.

Министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян представил детали подготовки и проведения 17-го саммита Международной организации Франкофонии. Заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян представил намечаемые в рамках 2800-летия основания столицы мероприятия и ход подготовительных работ. Руководитель aппарата правительства РА Ваге Степанян, в свою очередь, доложил о работах по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений. Были обсуждены различные организационные вопросы и предложения.

Подчеркнув важность этих трех проводимых в 2018 году в нашей стране крупных мероприятий, премьер-министр акцентировал, что они должны быть организованы на высоком уровне и надлежащим образом. Коснувшись саммита Франкофонии, Карен Карапетян поручил заинтересованным ведомствам быть активными и ответственными в части организационных работ как по отдельным сферам, так и в целом. “Каждый на своем месте должен быть максимально вовлечен во все организационные процессы, и соответствующие рабочие группы должны регулярно, предметно и скоординированно работать в этом направлении”, — отметил глава правительства.

Премьер-министр поручил в недельный срок подытожить предложения по всем трем мероприятиям, уточнить намечаемые мероприятия и представить конкретные программы.