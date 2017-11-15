Во время состоявшегося у премьер-министра Карена Карапетяна рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри.

Было доложено, что в настоящее время осуществляются проектные работы по реставрации улиц Шираки, Акопяна и Абовяна, после завершения которых начнутся работы по строительству инфраструктур. Мэр Гюмри Самвел Баласанян отметил, что уже весной следующего года в городе начнутся работы по реконструкции других улиц на средства, привлеченные из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Планируется до конца 2018 года завершить все строительные работы, осуществляемые в рамках программы реставрации исторического центра Кумайри, а также при финансировании ЕБРР.

Были также обсуждены работы, осуществленные непубличным договорным специализированным инвестиционным фондом “Возрождение Кумайри” по привлечению инвестиций, приобретению имеющегося на территории центра имущества. По словам ответственных лиц, частный сектор проявляет большой интерес к программе, и уже есть конкретные инвестиционные программы.

Премьер-министр Карапетян поручил осуществлять все работы в соответствии с установленным графиком, строго сохраняя колорит Гюмри. Глава правительства выразил убежденность, что эти программы станут залогом стимулирования туризма в Гюмри и будут способствовать не только экономическому прогрессу, но и изменению атмосферы города.