Государство, Общество Ноябрь 22, 2017 | Автор : admin

В Национальном Собрании 20 ноября состоялось специальное заседание, посвященное Всемирному дню детей. В нем приняли участие депутаты НС, члены правительства РА, представители международных организаций, школьники. Со вступительной речью выступил председатель НС Ара Баблоян.

“Это второй праздник в касающемся детей официальном календаре, но для всех нас ясно: все, что касается детей, всегда вне официальности и форматов, — сказал глава парламента. — 25 лет назад РА также ратифицировала Конвенцию о правах ребенка. А сегодня НС РА присоединяется к всемирной инициативе ЮНИСЕФ — предоставлением официальной трибуны детям.

Права детей и обязательство их защищать мы закрепили также соответствующей законодательной базой, прежде всего Основным Законом страны. Соответствующие статьи Конституции РА, в частности, констатируют: ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, которое соответственно возрасту и уровню зрелости ребенка учитывается в касающихся его вопросах.

В касающихся ребенка вопросах интересы ребенка должны удостаиваться первоочередного внимания.

Родители имеют право и обязаны заботиться о воспитании, образовании, здоровье, полноценном и гармоничном развитии своих детей.

Однако наше отношение и понимание мы закрепили прежде всего в нашей национальной системе ценностей. Не будет преувеличением, если скажу, что у нас действительно трепетное отношение к семье, ребенку, его будущему и судьбе.

Другое дело, что в нашем понимании и повседневной деятельности еще много свершений для обеспечения детям более благополучного детства. Зачастую понятие защиты прав ребенка пытаются вместить в рамки наших представлений, без учета, как сам ребенок представляет все это. Сегодня, на созванном в НС специальном заседании, с этой ответственной и публичной трибуны наши дети выскажут также свои представления. Будем вместе говорить о том, что даже самый лучший документ не способен гарантировать детям удовлетворительные жизненные условия и обеспеченное детство, если все мы, люди мира, не осознаем, что ребенок действительно высшая ценность, с сегодняшними правами и надеждами на будущее. Мы должны создать такие достойные условия жизни, чтобы дети жили в семье, под дланью родителей, родных, в семейном тепле.

Это еще одно напоминание о морально-нравственном долге общества, государства, человека: лучшая защита ребенка — обеспечение семейной среды, а лучшая гарантия его развития — семья.

Международный день детей на семейном, государственном, мировом уровне вновь напоминает взрослым о правах детей на полноценную жизнь и счастливое детство, качественную медицинскую помощь и образование, отдых, защиту от физического и психологического насилия, собственное мнение и др.

Будем уважать, охранять и защищать эти права, и не только сегодня.

Создадим благоприятную среду и благополучные условия жизни, которые каждому ребенку дадут возможность счастливо жить и улыбаться, играть и развиваться здоровым, расти и уверенно подниматься по ступенькам жизни”.

По повестке заседания обстоятельно выступили председатель постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам Акоп Акопян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Вардан Бостанджян, заместитель председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян, учащиеся школ и др.

Фонд ООН в РА предусмотрел для детей-участников специального заседания в НС подарки, которые вручили председатель НС А.Баблоян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта В.Бостанджян.

Напомним, что в 1992 году Республика Армения присоединилась к конвенции ООН “О правах ребенка”, а в 1996 Национальное Собрание приняло Закон с таким же названием.