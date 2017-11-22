Подобные чувства испытывает лидер партии “Объединение “Национальное самоопределение” Паруйр Айрикян к Конституции РА, поэтому с понедельника объявил бессрочную голодовку у здания Центральной избирательной комиссии.

Дело в том, что некоторое время назад господин Айрикян обратился в ЦИК для получения бланка сбора подписей для проведения конституционного референдума (ни более, ни менее) и 3 ноября получил отказ.

Почему именно сейчас лидер ОНС осознал вдруг крайнюю необходимость реформирования Основного Закона — ведомо, конечно, только ему самому, но заметим, что в данный момент ни Конституция РА, ни действующее законодательство не предусматривают возможности конституционных изменений по инициативе граждан.

Напомним, что последний раз реформирование Основного Закона имело место в 2015 году, и в тексте его, действительно, имеется положение об инициировании референдума, в том числе и конституционного, при наличии подписей 200 тысяч граждан. Но вступает оно в силу в феврале 2018 года. Ныне же действует положение, принятое изменениями в Конституции 2005 года, которое гражданскую инициативу референдума не предполагает. Так что право инициации конституционного референдума до февраля будущего года сохраняется за Президентом и Национальным Собранием.

Экс-депутат Паруйр Айрикян прекрасно сознает, что после вступления в силу соответствующего положения Основного Закона должен быть откорректирован и Закон РА “О референдуме”, и только после этого реализация данного конституционного права станет возможна. Но как человек запасливый, решил загодя запастись соответствующим бланком и начать сбор подписей, чтобы быть во всеоружии. Даже при получении соответствующего бланка (что, повторяем, в данный момент невозможно — в Армении пока не закреплено силой закона право гражданской инициативы на инициацию референдума) трудно предположить, чтобы господину Айрикяну удалось собрать необходимые 200 тысяч подписей, тем более, что он намеревается выступить с такими предложениями, которые, мягко говоря, непопулярны. Например, он предлагает сделать должность премьер-министра выборной, и чтобы именно глава Кабинета министров стал также Верховным главнокомандующим ВС РА.

В одном из интервью господин Айрикян отметил также, что парламент должен избираться не на 5 лет, а лишь на 2 года (можно представить, сколь напряженная ситуация сложится в стране, не говоря уже, в какую сумму это выльется), и что депутат должен голосовать тем количеством голосов, сколько лично получил. Трудно понять, что имеет в виду в последнем случае лидер ОНС — это явно из области абсурдов, однако напомним, что Армения перешла к пропорциональной избирательной системе, и голоса отдаются не за отдельных кандидатов в депутаты, а за политические силы.

Возвращаясь к объявленной голодовке, заметим, что вчера днем господина Айрикяна на месте не оказалось — видать, ушел домой. Возникает вопрос: а если ЦИК не предоставит бланк (скорее всего так и будет — ведь ЦИК всегда руководствуется исключительно буквой закона), а голодовка объявлена бессрочная, каково будет дальнейшее развитие событий?

Впрочем, к акциям господина Айрикяна уже давно в Армении никто серьезно не относится, причем с собственной его подачи: заявляет одно, делает совершенно другое, выступает с предложениями, явно попахивающими манией величия, и т.д. и т.п.

И на этот раз в политических кулуарах уже муссируются слухи, что либо лидер ОНС получил грант от Сороса на очередное напряжение ситуации в Армении, либо же отвлекает внимание общественности от весьма важных проблем. Все может быть, никто не застрахован от дурного влияния. Но то, что господин Айрикян, прекрасно зная законы РА, в данный момент требует от ЦИК невозможного — совершенно очевидно, и дает повод полагать, что голодовка — лишь видимая верхушка задуманного. Любопытно, почему именно сейчас лидер ОНС почувствовал такую личную неприязнь к Конституции.