Президент Серж Саргсян 29 ноября принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Ажемара де Мендосы Санктоса.

Президент Республики поздравил посла с назначением, сочтя символичным, что он вступает в должность в юбилейный 25-й год установления дипломатических отношений между двумя странами, что является хорошим поводом обобщить четвертьвековой путь межгосударственных отношений и наметить новые возможности и перспективы развития. Президент выразил надежду, что посол внесёт свой весомый вклад в укрепление армяно-бразильских связей и развитие взаимодействия. Он подчеркнул важность последовательной работы в направлении реализации договорённостей, достигнутых во время недавнего официального визита в Армению министра иностранных дел Алоизио Нуньеса Ферейры.

Собеседники выразили единое мнение, что существующий большой потенциал укрепления армяно-бразильских связей и расширения сотрудничества в различных отраслях всё ещё используется неполноценно, и в этом направлении многое нужно сделать. Президент Республики подчеркнул важную роль армянской общины в Бразилии, в качестве естественного моста, укрепляющего двусторонние отношения.

Посол Санктос заверил, что не пожалеет усилий, чтобы способствовать углублению дружественных связей между Арменией и Бразилией. Он отметил, что, посетив Армению в составе возглавляемой министром иностранных дел Бразилии делегации, уже успел составить впечатление о важнейших направлениях предстоящего взаимодействия. Перечисляя намеченные дела, посол сказал, что важно работать над тем, чтобы должным образом представить Армению в Бразилии и сделать её более узнаваемой.

Президент Республики и посол Бразилии обоюдно подчеркнули важность активизации межпарламентских контактов и деятельности сформированных в обоих парламентах групп дружбы.