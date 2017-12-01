На столах читателей появилась новая книга — “Классическая китайская поэзия”, которая ознакомит армянских читателей с прекрасным миром простых форм и глубины поэтической мысли.

Презентация сборника состоялась в минувший вторник в Национальной библиотеке Армении, в присутствии министра культуры РА Армена Амиряна, Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в РА Тяня Эрлуна, членов группы армяно-китайской дружбы Национального собрания Армении, писателей, работников сфер культуры и образования, студентов, школьников и любителей высокой поэзии. Книгу присутствующим представил доктор филологических наук, профессор Серго Ерицян, который отметил, что по численности собранных авторов и тематике сборник “Классическая китайская поэзия” дает представление о большом периоде времени — “Золотом веке” китайской литературы.

“Начало ему было положено во времена царствования династии Тан в 618-907 годах, когда в стране прекратились междоусобные войны, а экономика достигла такого небывалого развития, что позволила наладить дипломатические и торговые связи с Византией, Индией, Персией и другими странами. Возросла численность городского населения, а отдельные города стали важными торговыми центрами. В них также развились искусство, в особенности театр и музыка. Большое значение стали иметь научная мысль и литература. Новый дух и содержание получила и поэзия. Известными поэтами стали Ли Бо, Бо Цзюйи, Ван Вэй, Ду Фу, Мэн Хаожань и многие другие, сказав свое новое, глубокое и неповторимое слово в мировой поэзии. Поэзия династии Тан была весьма многообразна: она имела 300 известных поэтов, создавших 40 тысяч произведений, собранных в 900 сборников. И теперь цвет этой поэзии представлен в данной книге”, — отметил Серго Ерицян.

Он также сообщил, что, к счастью, у нас есть переводная литература, созданная благодаря языку-посреднику — русскому, и не очень много прямых переводов с китайского, так сказать, еще со “старых времен”. Однако пришло время, чтобы мы имели современные переводы с оригиналов: с армянского языка на китайский, и наоборот. Также нужно лучше представлять друг другу свои страны и литературы. Например, современная китайская проза до сих пор еще не известна армянскому читателю. Почему бы ее не перевести? Вообще, по мнению Серго Ерицяна, тесные и дружественные отношения между Арменией и Китаем, развитие двустороннего сотрудничества в разных сферах подразумевают и актуальность создания армяно-китайской переводческой школы. Тем более, что уже на арену выходит молодежь с высокими лингвистическими знаниями и культурой. Уже немало студентов-армян учатся в Китае. К этому просто нужно присовокупить смелость первопроходцев и сделать конкретные шаги: укреплять горизонтальные контакты, сотрудничество, регулярно проводить встречи литературных деятелей и много общаться.

Отметим, что лучшие образцы китайской поэзии времен династии Тан на армянский язык были переведены еще в 50-е годы прошлого века поэтом Генриком Севаном и изданы в 1958 году. Представленная книга — переиздание, которое пополнит библиотеки читателей и подлинных ценителей поэзии. Причем у нового издания хорошо забытого старого особая миссия: посольством Китайской Народной Республики в РА оно будет подарено всем библиотекам и школам Армении. Следует отметить, что за последние два года посольство Китая в Армении уже опубликовало и подарило армянским школам и библиотекам книги “Китайские народные сказки”, “Древние китайские басни” и “Китайские зарисовки”.

Министр культуры Армен Амирян, в свою очередь, высоко оценил публикацию сборника, главными адресатами которого станут школьники и библиотеки. “Поэты этой династии привнесли в мир поэзии глубокие философские стихотворения, в которых человек стремится познать тайны мироздания и описывает волшебные явления природы впечатляющими образами и трактовками”, — подчеркнул министр культуры.

Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РА Тянь Эрлун в предисловии к сборнику написал: “Я рад, что классическая китайская поэзия вновь получила возможность общения с армянским читателем. Не секрет, что династия Тан выделяется своим богатством и многообразием, и именно поэтому ее также называют “Золотым веком”. Усиление династии Тан способствовало также развитию различных сфер жизни, в том числе и поэзии — когда источником вдохновения для произведений стал народ со свой трудной и тяжелой жизнью, а также надеждами и ожиданиями. Кстати, поэзия этой династии многогранная и объемная: говоря поэтическим языком, богата разными красками и оттенками. Поэзия династии Тан приблизилась к народу, стремилась к тому, чтобы по возможности стать понятной и воспринимаемой более широкими массами. Конечно же, то, что представляется читателям этой книгой, лишь малая часть поэзии династии Тан, дающая представление о сути и душе этого большого поэтического мира”.

Это знакомство позволит в очередной раз вспомнить исторический период “Шелкового пути”, в течение которого также получили свое развитие и армяно-китайские взаимоотношения. Ну, а издание этой книги, по словам посла Китая в РА, будет считаться пусть небольшим, но важным и светлым вкладом в значительную работу, направленную на взаимное узнавание и развитие взаимоотношений между нашими странами.

В стороне от презентации не остались и школьники: учащиеся столичной школы №135 на армянском и китайском языках прочли произведения из сборника под аккомпанемент нежных китайских мелодий. Завершилось мероприятие открытием в фойе библиотеки выставка книг, посвященной Китаю и армяно-китайским связям.