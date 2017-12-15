В этом году Дом-музей Александра Спендиарова отмечает свой полувековой юбилей. При поддержке Министерства культуры РА в столице проводятся мероприятия, посвященные этой памятной дате. Так, 28 ноября в Доме камерной музыки им. Комитаса состоялась презентация книги “Первый музыкальный музей Армении”. Автором книги, представляющей деятельность учреждения, является его директор Марине Отарян, а редактором — Арцви Бахчинян.

В концертном отделении юбилейного мероприятия выступили солисты Национального академического театра оперы и балета им. Александра Спендиарова, хор специальной музыкальной школы, носящей имя композитора, и ансамбль народных инструментов. С исполнением романсов композитора и под аккомпанемент пианистки, профессора Государственной консерватории им. Комитаса Маргариты Саргсян, в рамах концерта выступили Нарине Ананикян, Дианна Арутюнян, Лианна Варданян и Андраник Малхасян. Юбилейное мероприятие завершилось выступлением струнного квартета имени Арама Хачатуряна. А вчера, в Доме-музее Александра Спендиарова прошли две презентации: была запущена виртуальная игра “Мой оркестр” и представлена серия новых сувениров. Благодаря интерактивной игре, 50-летнее учреждение оказалось в параллельной реальности, расширив свои границы и обогатив постоянную экспозицию. Эта интерактивная игра — синтез времяпровождения и обучения, и возможность ознакомиться с составом, расстановкой и звучанием симфонического оркестра. Интерактивно-виртуальную игру “Мой оркестр” разработали сотрудники отдела экспозиций и популяризации учреждения, а техническое исполнение осуществили специалисты компании “Интерактив ворлд”. На второй презентации, носящей название “50 сувениров — от 50-летнего дома-музея”, были выставлены сувениры, созданные к юбилею дома-музея.

Сувениры созданы по замыслу сотрудников дома-музея и изготовлены в сотрудничестве с различными компаниями и мастерами. Тематический акцент сделан на содержании произведений композитора или отражении его времени. Каждый сувенир имеет эстетическую целостность и может применяться в повседневной жизни.