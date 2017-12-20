Премьер-министр Карен Карапетян совершил рабочую поездку в Сюникскую область, где присутствовал на церемонии открытия Мегринской свободной экономической зоны (СЭЗ). Премьер-министр обошел территорию СЭЗ, ознакомился с созданными здесь инфраструктурными условиями и намеченными на ближайшее время работами.

Свободная экономическая зона создана по инициативе правительства РА, организатором СЭЗ является созданное государством ЗАО “Мегринская свободная экономическая зона”. Подготовительные работы завершены, и 15 декабря дан официальный старт деятельности СЭЗ, которую планируется застроить в 2 этапа.

На первом этапе созданы необходимые минимальные инфраструктуры и предусловия для старта деятельности СЭЗ и организации работы с заинтересованными в деятельности СЭЗ компаниями на месте.

На втором этапе планируется расширение территории деятельности и инфраструктур СЭЗ на 70 га с созданием предусловий для осуществления бизнеса. Из вышеуказанных территорий около 50 га будет предоставлено для деятельности эксплуатантов, 10 га — для логистических и складских территорий, остальные территории — для офисных и иных услуг.

В беседе с журналистами премьер-министр Карапетян отметил, что у правительства серьезные намерения, связанные с СЭЗ. “У нас достаточно серьезные намерения, потому что мы уверены, что условия, которые будут созданы в Мегринской свободной экономической зоне и те возможности, которые имеет наша страна, имею в виду экономические режимы, которые у нас есть с ЕАЭС, Евросоюзом, соседним Ираном и другими странами, создают очень хорошие возможности, чтобы бизнес развивался”, — сказал премьер-министр, добавив, что в свободной экономической зоне планируется активизировать приграничную торговлю с Ираном, туризм, ожидается, что иранские партнеры расположатся здесь, чтобы выйти на рынки и Евросоюза, и ЕАЭС. “Ожидаем также, что наши партнеры расположатся здесь, чтобы иметь возможность работать в Иране. Уверен, что свободная экономическая зона имеет очень хорошие перспективы. Мы рады, что сегодня объявляется об открытии режима свободной экономической зоны, однако настоящая работа начинается сейчас”, — подчеркнул он.

Для наилучшего использования возможностей СЭЗ разрешена широкая вовлеченность сфер: будут представлены сферы сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, торговли, перевозок и складского хозяйства, туризма и др.

В результате деятельности СЭЗ в ближайшие годы планируется привлечь 50-70 организаций-эксплуатантов, которые инвестируют около 100-130 млн долларов, создадут около 1500 новых рабочих мест и осуществят экспорт товаров и услуг на 250 млн долларов.

Создаваемая на приграничной с Ираном территории СЭЗ, учитывая географическое положение, торговые и логистические возможности, многовекторные льготные торговые режимы Армении, может стать мостом между Ираном, ЕАЭС и странами ЕС. Кроме этого, Мегринская СЭЗ будет способствовать не только решению социально-экономических проблем области, но и притоку иностранного капитала в Армению, укреплению экономических связей с ИРИ, более эффективному использованию членства в ЕАЭС, имеющихся отношений и потенциала с ЕС.

В присутствии премьер-министра Карапетяна были подписаны первые документы, касающиеся деятельности СЭЗ. В частности, между Министерством экономического развития и инвестиций РА и ЗАО “Мегринская СЭЗ” подписан договор. Его подписали министр Сурен Караян и директор Мегринской СЭЗ Ашот Зарбабян. Подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО “Мегринская СЭЗ” и ЗАО “Армгидроэнергопроект”. Документ подписали директор Мегринской СЭЗ Ашот Зарбабян и генеральный директор ЗАО “Армгидроэнергопроект” Аргам Джулхакян.

Меморандум о сотрудничестве подписали директор ЗАО “Мегринская СЭЗ” Ашот Зарбабян и директор ООО “Арман энд партнер” Артур Мурадян. Меморандум о сотрудничестве подписан также между ЗАО “Мегринская СЭЗ” и Торговым представительством Российской Федерации в Республике Армения. Документ подписали директор Мегринской СЭЗ Ашот Зарбабян и торговый представитель РФ в РА Андрей Бабко.