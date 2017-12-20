Заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о том, что весну 2018г. Армения встретит без подписанных в октябре 2009г. в Цюрихе армяно-турецких протоколов, вызвало бурную и неадекватную реакцию Анкары, заявившей о том, что Турция-де продолжает оставаться приверженной этим документам и даже прилагает усилия для нормализации отношений между двумя странами, а “заявления Армении не отражают действительность и направлены на введение в заблуждение мирового сообщества“.

Утверждения Анкары абсурдны по своей сути и являются, как отметило внешнеполитическое ведомство Армении, еще одним шокирующим примером искажения буквы и духа цюрихских протоколов 2009г. Армянский МИД напоминает, что позиция Еревана по инициированному президентом РА Сержем Саргсяном процессу нормализации отношений с Турцией была выражена известным подходом об урегулировании без предусловий: “Мы начали с турецкой стороной переговорный процесс именно с этим общим пониманием и достигли договоренностей. Как известно, сразу после подписания протоколов Анкара отступила от договоренностей: не только отказалась их ратифицировать, но и вновь вернулась к языку предусловий, который она использовала до начала процесса. Последний комментарий МИД Турции относится к той же категории“.

Анкара, отмечает МИД Армении, не гнушается вновь повторить свои предусловия, связывая армяно-турецкие отношения с урегулированием нагорно-карабахской проблемы в пользу Азербайджана, своевольно ссылаясь на резолюции Совета безопасности ООН, не имеющие ничего общего с переговорным процессом: “Всем известно, что в протоколах нет даже упоминания о карабахском конфликте или каком-либо предусловии. После подписания, вернувшись вновь к языку предусловий, Турция пошла против международного сообщества, которое, как в то время, так и сегодня поддерживает урегулирование армяно-турецких отношений без предусловий“.

“Турецкая сторона отказалась от ратификации протоколов и умышленно завела весь процесс в тупик. Именно по этой причине Армения была вынуждена приостановить процедуру ратификации, все еще оставаясь в процессе урегулирования, что было встречено с пониманием и приветствовалось главами разных стран.

Очевидно, что и сегодня, спустя годы после подписания протоколов, Анкара не готова нормализовать армяно-турецкие отношения.

Не новость, что власти Турции цепляются за стереотипные подходы, пытаются озвучивать выдуманные обвинения. Уже более 100 лет, как руководство этой страны отрицает Геноцид армян. Неужели проще посредством отрицания взваливать на свои плечи вину за совершенное Османской империей преступление 100-летней давности, чем признать его, оказав важную услугу и собственному народу, и будущему региона, и делу предупреждения новых геноцидов?

Анкара идет противоположным путем. В комментарии МИД Турции утверждается, будто усилия по признанию Геноцида армян неправильны в моральном и правовом плане и являются шагами, преследующими негативные цели. Получается, что Турция читает нравоучения Франции, Германии, Австрии, России, Уругваю, Аргентине, Бельгии, Греции, Кипру и десяткам других стран, признавших Геноцид армян.

Абсурдно то, что Турция, являющаяся одним из лидеров среди стран мира, ограничивающих свободу слова, пытается оправдать политику отрицания, мотивируя это свободой слова.

Как после подписания протоколов, так и сегодня в различных столицах мира четко осознают, что мяч находится на турецкой стороне поля, что Армения сделала все возможное для нормализации армяно-турецких отношений. Отсутствие в Анкаре осознания этого и других реалий укореняет в мире ощущение, что Турция и международное сообщество говорят на разных языках.

И повторим, именно это является причиной тому, что Президент Саргсян заявил с трибуны ООН, что в условиях продолжительного отсутствия какого-либо положительного сдвига в направлении претворения в жизнь цюрихских протоколов, Армения объявит их весной 2018г. аннулированными”, — подчеркивает МИД Армении.

Армяно-турецкие протоколы — мертвый документ, они существуют лишь формально, Армения вынуждена их аннулировать до весны 2018 года, заявил журналистам директор Института востоковедения Национальной Академии наук Армении Рубен Сафрастян.

“Турция в отношениях с Арменией много на себя берет: диктует предусловия, оказывает давление, пытается вмешаться в карабахское урегулирование. Турция, по сути, закрыла процесс нормализации отношений. Проводимая данной страной внешняя политика привела к тому, что авторитет Турции значительно ослаб. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган — непредсказуем, и Турция по причине его непредсказуемости оказалась в изоляции”, — отметил он.

На этом, собственно, можно было бы поставить точку, тем более, что Турция своей односторонней поддержкой Азербайджана в азербайджано-арцахском конфликте, отказом открыть границу с Арменией, периодическими угрозами в адрес Армении и армян продолжает свою деструктивную политику в регионе. Для Анкары наличие лежащих мертвым грузом в комиссии по иностранным делам турецкого парламента армяно-турецких протоколов — лишь инструмент, позволяющий при благоприятных обстоятельствах попытаться воздействовать на Ереван, да и на имеющие в регионе интересы внешние силы. Неспроста в вышеприведенном заявлении турецкого МИД отмечается, что для ратификации цюрихских протоколов “важно обеспечить благоприятную политическую атмосферу и мир на Южном Кавказе”. И это, думается, намек не только на желание Анкары и Баку добиться разрешения азербайджано-арцахского конфликта по азербайджанскому, точнее, по азербайджано-турецкому сценарию.

И вообще дело не столько в проблеме Арцаха, сколько в более глобальных процессах, отражающих столкновение интересов мировых держав практически во всех уголках планеты. В этом плане международная ситуация, по сравнению с 2009г., когда были подписаны протоколы, существенно изменилась, увы, не в мирную сторону. В этом контексте примечательна статья американского профессора, специалиста по вопросам обороны и национальной безопасности Роберта Фарли, который на страницах издания The National Interest перечислил пять регионов, в которых в 2018 году гипотетически может начаться Третья мировая война.

Первой в этом списке указывается КНДР, ситуацию вокруг которой Фарли считает самым серьезным внешнеполитическим кризисом настоящего времени. По его словам, “успехи Северной Кореи в разработке баллистических ракет вкупе с дипломатической неопытностью администрации Трампа создали необычайно опасную ситуацию”: просчеты со стороны как Пхеньяна, так и Вашингтона могут легко обернуться войной, в которую окажутся втянуты Япония и Китай.

Вторым по счету назван Тайвань. Совсем недавно китайский дипломат Ли Кексин заявил, что Пекин “объединит Тайвань” с помощью военной силы в тот день, когда к острову причалят американские военные корабли. При этом КНР усилила военную активность в регионе, против которой неоднократно выступали США. Кроме того, Вашингтон наращивает поставки оружия в Тайвань. “Отношения, которые требуют предсказуемости и осторожной дипломатии, такие важные игроки, как Китай и США, кажется, готовы отдать на откуп неопределенности, которая может привести к разрушительному конфликту”, — считает Фарли.

Далее идет Украина, ситуация в которой, по словам Фарли, остается напряженной: развал украинского правительства может привести к ряду последствий, чреватых обострением кризиса — в частности, к власти могут прийти представители ультраправых сил, из-за которых конфликт в Донбассе может вспыхнуть с новой силой. Профессор также рассматривает сценарий, при котором Москва усиливает свое присутствие в Украине в случае краха нынешней власти, что, в свою очередь, может привести к полномасштабному военному противостоянию между Россией и Западом.

Четвертым регионом, способным стать очагом Третьей мировой, Фарли называет южный фланг НАТО — в частности, Турцию. По его словам, отдаление Анкары от ЕС и США и ее сближение с Москвой является предвестником существенного изменения баланса сил в регионе. Ни Турция, ни Россия, ни США не считают, что война является разумным способом разрешить сложившуюся дипломатическую ситуацию, подчеркивает автор. Однако изменение в балансе сил может повлиять на то, как будут развиваться события в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и на Кавказе.

Замыкает список Персидский залив, где Фарли предлагает обратить внимание на конфронтацию между Саудовской Аравией и Ираном. Профессор отмечает, что в этом регионе и раньше были конфликты, но в мировые войны они не перетекали. “Однако Эр-Рияд четко дал понять, что готов строить дипломатическую и военную коалицию против Ирана и, возможно, даже включить в нее Израиль. На фоне того, как Россия снова отстаивает свои позиции в регионе, удручающе легко представить себе, как все это перетечет в противостояние сверхдержав”, — считает Фарли.

Хочется надеяться, что у мировых держав достанет благоразумия не доводить ситуацию до мирового пожара. Однако надеяться на то, что вышеназванные очаги напряжения будут в скором времени хотя бы притушены, не приходится. Напротив, конфронтация в этих регионах пока развивается по нарастающей. А, значит, будут расти и угрозы безопасности Армении и Арцаха, к чему нам надо быть готовыми.