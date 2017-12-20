Президент Серж Саргсян принял губернатора Вологодской области Российской Федерации Олега Кувшинникова.

Приветствуя гостя, Президент Республики подчеркнул важность децентрализованного взаимодействия между марзами Армении и областями России, которое является важным компонентом армяно-российских межгосударственных отношений. В этом контексте Серж Саргсян выразил удовлетворенность в связи с тем, что за короткий период времени после подписания в мае 2016 года соглашения между Армавирским марзом и правительством Вологодской области о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве налажено взаимодействие по разным направлениям, среди результатов которого заметный рост товарооборота, активизация культурных связей и новые договоренности относительно расширения двусторонних связей.

Губернатор Вологды выразил благодарность за теплый прием, которого удостоилась в Армении возглавляемая им делегация, в составе которой члены правительства области, многочисленные предприниматели, представители общественных организаций, мэры крупных городов. Губернатор, будучи согласен с Президентом Саргсяном в вопросе необходимости развития децентрализованного сотрудничества, подчеркнул, что эффективные межрегиональные связи являются лучшим залогом прочного долгосрочного сотрудничества. Он отметил важность последовательной работы в направлении углубления этих связей. Олег Кувшинников представил насыщенную программу своего визита, в рамках которого подписаны новые документы о сотрудничестве, достигнуты договоренности о новых совместных инициативах.

Собеседники с обоюдным почтением говорили об армянской общине Вологды, которая развивает довольно активную деятельность в области, способствуя также укреплению связей с Арменией.