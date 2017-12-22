В правительстве в присутствии премьер-министра Карена Карапетяна между Министерством труда и социальных вопросов РА, Министерством территориального управления и развития РА и компанией “ВФ Уорлдвайд Холдингс” был подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали министр труда и социальных вопросов РА Артем Асатрян, министр территориального управления и развития РА Давид Локян и региональный директор компании “ВФ Уорлдвайд Холдингс” Прабудда Сен. Меморандум о взаимопонимании направлен на сотрудничество в сфере создания работающих по принципу “одного окна” единых центров обслуживания граждан с целью предоставления гражданам Республики Армения в электронной форме государственных услуг, включая социальные и муниципальные услуги.